Mourinho avslørte Zlatan-knep i finalen

STOCKHOLM (Nettavisen): Den svenske superstjernen måtte se Manchester Uniteds 2-0-seier fra sidelinjen på krykker som følge av kneskaden han pådro seg i april.

Det hindret ham likevel ikke fra å prøve å hjelpe sine lagkamerater, skal vi tro manager Jose Mourinho.

På pressekonferansen etter kampen avslørte United-sjefen nemlig Zlatans noe skitne triks.

- Jeg er veldig lei meg for at Zlatan ikke spilte denne finalen, men han spilte utenfor banen på krykker. Han ropte og heiet sammen med Marcos Rojo, Luke Shaw, Ashley Young og Erik Bailly bak benken. Og for å toppe det hele, så fortalte Zlatan ballguttene på svensk at de skulle ta det rolig i andreomgangen, sier Mourinho.

- Så selv utenfor banen spilte han for oss. Jeg er så fornøyd at han endelig får et europeisk trofe i sin utrolige karriere, forteller portugiseren.

Manchester United ledet 2-0 etter 47 minutter på Friends Arena, og ballguttene spilte ingen avgjørende rolle i oppgjøret, men hendelsen forteller noe om svenskens engasjement.

Mourinho: - Lei meg



Mourinho forteller at han er skuffet over at Ibrahimovic ikke fikk muligheten til å spille finalen på Friends Arena.

- Jeg synes det var så urettferdig det som skjedde med ham. Noen ganger er fotball urettferdig. Noen ganger er livet urettferdig. Jeg synes dette er så urettferdig. Jeg tror at denne kvelden ville vært utrolig for ham hvis han hadde vært på banen, forteller portugiseren.

Ibrahimovic var selv i strålende humør både under og etter oppgjøret i den svenske hovedstaden. Etter kampen kastet han krykkene og feiret sammen med lagkameratene foran United-fansen.

- Dette føles bra, selv om jeg ikke kunne bidra på banen. Men vi var her. Min ånd var her, sier Ibrahimovic til Kanal 9.

MESTERE: Zlatan Ibrahimovic kan løfte Europa League-trofeet etter at Manchester United slo Ajax i finalen onsdag kveld.

Zlatan: - Gi meg noen uker

Det er foreløpig usikkert hva svensken vil foreta seg neste sesong. Zlatans kontrakt med Manchester United går ut til sommeren og foreløpig har hverken han eller klubben gitt noen indikasjon om hvor veien går videre.

Først må han imidlertid bli skadefri. Det er ventet at svensken kan være ute med kneskaden helt til 2018.

Onsdag spøkte han om når han gjør comebacket.

- Gi meg noen uker, sier 35-åringen.

I pressesonen etter kampen fikk også lagkamerat Juan Mata spørsmål om hva han tror skjer videre med svensken.

- Jeg vet ikke. Han var veldig uheldig ved å pådra seg den skaden på det tidspunktet i karrieren, men dere kjenner han. Han er en fighter, og han kommer til å slåss for å komme tilbake. Jeg vet ikke når, men han kommer helt sikkert tilbake, sier Mata.

Spanjolen forteller at Ibrahimovic feiret med de andre spillerne i garderoben etter kampen.

- Han var veldig fornøyd og veldig stolt. Han har spilt en stor rolle i denne turneringen. Han har scoret mange mål. Dette var en spesiell kamp for ham i Sverige, i hans hjemland hvor han er elsket. Det var også en spesiell kamp for oss, forteller spanjolen.