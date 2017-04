Mourinho kritiserer troppen van Gaal etterlot

ANNONSE

José Mourinho tok over som Manchester United-manager før inneværende sesong. Han tok raskt grep, og signerte spillere som Eric Bailly, Henrikh Mkhiratyian, Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.

Til Sky Sports forteller han nå hvorfor han følte han måtte forsterke troppen med akkurat disse spillerne.

- Gruppen jeg overtok var en fin gruppe, helt ærlig. Gode mennesker, gode gutter, pliktoppfyllende gutter. Mr van Gaal etterlot seg en gruppe med gode venner, og det var de jeg fikk servert i hendene mine, sier han.

- Men jeg tror de mangler glede, de savnet tillit og de trodde ikke på seg selv. De manglet det lille ekstra som behøves i en kamp. Nå har de det, poengterer portugiseren.

Med Ibrahimovic og co inn, følte Mourinho at han fikk vinnerskaller i troppen, som kunne dra med seg resten av laget.

54-åringen er fornøyd med at laget kjemper om en topp-fire-plass i ligaen, samtidig som de henger med i kampen om Europaliga-tittelen. Likevel tror Mourinho at dette året kun er et mellomår for hans nye klubb. han advarer derfor konkurrentene før neste sesong.

- 9. juli, når vi møtes igjen for neste sesong, er det en mye sterkere gruppe som skal ta fatt på et nytt år. Når vi henter inn nye spillere, vil de merke at de kommer inn i en gruppe som er klare for å oppnå store ting.