Mourinho slakter van Gaal-avgjørelser

I et intervju med Gary Lineker og The Premier League Show forteller José Mourinho at han kom til en trist klubb da han tok over manageransvaret i Manchester United i sommer.

Han ber også supporterne glemme håpet om at klubben kan bli like dominant som på 90-tallet.

- Ville aldri solgt dem

Mourinho sparer ikke på kruttet når han beskriver overgangsteften til sin forgjenger Louis van Gaal.

- Jeg kom til en trist klubb. Manchester solgte spillere jeg aldri ville solgt og kjøpte spillere jeg aldri ville kjøpt. Jeg kunne aldri solgt Di Maria, «Chicharito» eller Danny Welbeck. Aldri. Ingen sjanse, sa Mourinho, som ikke ville ut med hvilke spillere han aldri ville kjøpt.

Portugiseren har imidlertid kvittet seg med spillere som Morgan Schneiderlin og Memphis Depay, og mye tyder på at Mourinho kan styre sin begeistring for Bastian Schweinsteiger.

Den tidligere Chelsea-manageren sier følgende på spørsmål om hva som er den vanskeligste delen med å være Manchester United-manager:

- Den vanskelige delen er forventningene. Klubben er skyldig på grunn av historien, og jeg er skyldig fordi jeg er vant til å vinne trofeer i alle klubber. Det er en glippe mellom vårt potensial og forventningene vi skaper, og den glippen en vanskelig ting.

- Vi er ikke klare til å være Manchester United. Vi er ikke klare til å være en dominant kraft. Vi er ikke klare til å vinne alt. Ikke prøv å gå ti eller 20 år tilbake i tid. Det som skjedde er ikke mulig lenger, sier Mourinho

Forsvarer Pogba

Manchester United har brukt 150 millioner pund på overganger etter at Mourinho tok over ansvaret i klubben. Portugiseren mener kjøpene viser at United ikke trenger Champions League-fotball for å tiltrekke seg de beste spillerne.

- Zlatan kunne fortsatt vært i Paris. Mkhitaryan kunne vært i Borussia Dortmund og Pogba kunne vært i Juventus. Vi klarer å tiltrekke oss disse spillerne fordi de vet at Manchester United vil komme dit før eller siden.

Paul Pogba ble verdens dyreste fotballspiller da han ble solgt fra Juventus til Manchester United i sommer. Franskmannen har fått en god dose kritikk denne sesongen, men Mourinho forsvarer sin midtbanespiller.

- Dette landet er annerledes enn italiensk fotblal. Det er tøft for ham. Jeg er ikke skuffet i det hele tatt. Det viktiste er personligheten hans. Han er profesjonell og vil garantert bli bedre.