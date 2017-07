Müller-dobbel da Bayern slo Chelsea

Thomas Müller scoret to ganger for Bayern München i tirsdagens 3-2-seier over Chelsea i en oppkjøringskamp i Singapore.

Rafinha ga det tyske laget ledelsen etter seks minutter da han gikk på skudd fra langt hold. Høyrebackens skudd snek seg inn ved Thibaut Courtois' høyre stolpe.

Etter 12 minutter var Müller på plass og satte inn 2-0, og samme mann la på til 3-0 etter 27 minutter med et vakkert langskudd. Det tyske mannskapet var klart best før pause og hadde tydelig mye å revansjere etter å ha tapt hele 0-4 mot Milan lørdag.

Marcos Alonso reduserte til 1-3 for Chelsea på overtid i førsteomgang, og London-laget kom enda nærmere da Michy Batshuayi satte inn 2-3 seks minutter før slutt. En corner fra Cesc Fàbregas ble stusset videre på første stolpe og endte opp i beina på spissen, som satte inn scoringen.

Antonio Contes lag maktet aldri å få 3-3-utligningen, men fansen kunne glede seg over at nysigneringen Álvaro Morata kom inn til sin Chelsea-debut etter pause.

