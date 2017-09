Crystal Palace gikk på nytt tap i Premier League.

BURNLEY - C. PALACE 1-0:

Frank de Boers tid i Crystal Palace kan gå mot slutten etter at laget hans tapte for fjerde gang på rad denne sesongen.

Søndag ettermiddag var det Burnley som ble for sterke for London-klubben.

Wood matchvinner



Chris Wood scoret kampens eneste mål etter tre minutter, og selv om Crystal Palace skapte flere sjanser til å utligne, ble det altså et nytt tap.

Etter de fire første serierundene står Crystal Palace fortsatt med null poeng, samtidig som de ikke har klart å score et eneste mål.

- Måtte vinne



Før søndagens kamp meldte blant andre The Telegraph at Crystal Palace-manager De Boer var avhengig av seier for å beholde jobben.

Derfor blir det spennende å se hva klubbledelsen finner på i de kommende dagene.

Skulle klubben ende opp med å sparke nederlenderen, skal klubbens sportsdirektør Dougie Freedman være favoritt til å ta over managerjobben.