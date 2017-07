Nemanja Matic klar for Manchester United

Den serbiske midtbanespilleren bytter ut Chelsea-blått med United-rødt.

Det bekrefter klubbene på sine nettsider. 28-åringen har undertegnet en treårskontrakt med Manchester United.

- Nemanja representerer alt vi ser etter i fotballspillere: Lojalitet, stabilitet, ambisjoner og lagmoral, sier manager José Mourinho i en pressemelding publisert på klubbens offisielle nettsider.

Matic skal spille med draktnummer 31 på Old Trafford. Selv gleder midtbanespilleren seg til å komme i gang.

- Jeg er veldig glad for å være klar for Manchester United. Å igjen få jobbe med José Mourinho var en mulighet jeg ikke kunne avslå, sier Matic. De to var på samme lag da Mourinho tidligere var Chelsea-manager.

Matic har spilt i Chelsea siden 2014, da han ble hentet fra Benfica for å ha sin andre periode i London-klubben. Nå er Matic altså på nytt ferdig i Chelsea, vil i stedet forsterke José Mourinhos midtbane.

Ifølge BBC koster Matic 40 millioner pund, eller omtrent 415 millioner kroner.

Serberen har blitt koblet til en overgang bort fra Chelsea gjennom store deler av sommeren, og har blant annet ikke vært en del av klubbens oppkjøringsturné i Asia. I tillegg til Manchester United, har også italienske Juventus blitt hevdet å være interesserte i midtbanespilleren.

Matic blir dermed Manchester Uniteds tredje store signering denne sommeren. Tidligere har svenske Victor Lindelöf blitt hentet fra Benfica, og Romelu Lukaku fra Everton.

Den sentrale midtbanen til Manchester United etter kjøpet av Matic virker som en Rubiks kube som akkurat har gått opp. #altpassersammen — Lars Tjærnås (@Tjaernas) July 31, 2017

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO — Manchester United (@ManUtd) July 31, 2017