Neville stusser over Martial: - Det er noe galt med han

Manchester United-legenden sliter med å bli klok på Anthony Martial.

Anthony Martial ble den store helten da han satte inn det avgjørende målet i helgens storkamp mellom Manchester United og Tottenham. Likevel er det fortsatt ting som får tidligere Manchester United-spiller Gary Neville til å stusse når det kommer til det franskmannen leverer på banen.

I Sky Sports-podkasten «The Gary Neville Podcast» blir Martials prestasjoner et tema.

Ifølge Daily Mail kommenterer Neville franskmannens innsats, og reagerer på at han ikke dominerer enda mer.

- Det har vært en stopp-start-karriere for Martial i Manchester United, sier Neville, og fortsetter:

EKSPERT: Gary Neville jobber for tiden som fotballekspert på britisk TV.

- Med et slikt talent, skulle han revet ligaen i fillebiter med ferdighetene sine. Han har mistet plassen sin i Frankrike-troppen. Det er helt tydelig at noe er galt med han.

Neville er krystallklar på at franskmannen har alt som skal til for å lykkes på banen, men sitter fortsatt igjen med følelsen av at det er noe som mangler.

- Mourinho og Deschamps har begge kjølnet litt. Du sitter alltid med følelsen av at han bare gir 85 prosent, sier Neville ifølge Daily Mail.

- Om han hadde gitt de siste 15 prosentene, så kunne han gjort hva som helst. Han har alt du kan ønske deg: Ro foran mål, ferdigheter, fart, og styrke, men hva er det lille som mangler? spør Neville.

Så langt denne sesongen har Marital spilt i ni av Manchester Uniteds ti seriekamper. I løpet av de ni kampene, har det blitt fire mål på franskmannen, og han er dermed den United-spilleren med nest mest mål i Premier League denne sesongen, kun slått av Romelu Lukaku.

Tirsdag får Martial en ny mulighet til å overbevise Neville. Da møter nemlig Manchester United det portugisiske storlaget Benfica. Kampen starter 20:45 og kan følges på Visaport 1 eller i Nettavisens livesenter.

