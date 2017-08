Neville tror ligagullet havner i Manchester

Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville mener kampen om Premier League-tittelen vil stå mellom gamleklubben og byrival City.

- Jeg spådde tittelkamp mellom United og City i fjor, men da tok jeg veldig feil. Likevel føler jeg at det kommer til å stå mellom de to Manchester-lagene i 2017/2018, sier Neville til Sky Sports.

- City er nok favoritt. De var nærmere tabelltoppen (tredjeplass, United endte på sjette) forrige sesong, i tillegg til at de har forsterket mye i sommer, legger engelskmannen til.

Samtidig peker han på styrker i United-laget.

- United har hentet inn Romelu Lukaku fra Everton og Nemanja Matic fra Chelsea. José Mourinho har sørget for at United har fysikken som kreves. Dette ser virkelig ut som et José Mourinho-lag nå, mener den tidligere landslagsbacken.

Neville gleder seg stort til Premier League starter igjen. Som mange andre venter han en kamp mellom United, City, regjerende mester Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal.

- Det er veldig bra for ligaen at vi har dyktige managere. La oss se hvem av Antonio Conte, Pep Guardiola, José Mourinho, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp og Arsène Wenger som kan bygge det beste laget, sier 42-åringen.

Neville la fotballskoene på hylla i 2011.

