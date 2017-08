Newcastle kjørte over West Ham i andre omgang

West Ham har sluppet inn ti mål på tre kamper og står med null poeng i Premier League.

NEWCASTLE - WEST HAM: 3-0

Etter et kvarter scoret den tidligere Stoke-spilleren, Joselu, åpningsmålet for «The Magpies». Med flere store sjanser til begge lagene var det midtstopperkjempen Ciaran Clark som økte til 2-0 for hjemmelaget. Aleksandar Mitrovic satt spikeren i kista for hjemmelaget med 3-0.

West Ham er et av få lag i Premier League som har sagt seg tilfredse i overgangsmarkedet, men London-laget har tapt sine tre første kamper i serien.

- Dette er en blytung sesongstart for West Ham, nå henger Slaven Bilics rolle i sjefstolen i en tynn tråd, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad under kampen på St. James' Park.

FORTVILET: Slaven Bilic har ikke fått ut det beste av laget sitt så langt denne sesongen.

Kontret inn ledelsen

17 minutter ut i kampen kom Newcastle og Isaac Hayden til en stor sjanse. Etter mye klabb og babb i feltet ble ballen klarert ut til Hayden, men midtbanespilleren sendte ballen over mål fra ca 16 meter.

Etter en sjansefattig omgang eksploderte det plutselig på St. James' Park. Newcastle vant ballen høyt i banen med Mikel Merino, som hurtig spilte gjennom Christian Atsu. Den tidligere Chelsea-spilleren fant Newcastles ny-erverving, Joselu, i feltet og spanjolen fikk kriget ballen i mål.

- Den trengte hjemmefansen, kom det fra TV 2-kommentator Kasper Wikestad. Det har fotballeksperten helt rett i, for Joselus mål var Newcastles første for sesongen i Premier League. Rafael Benitez' menn har tidligere tapt mot Tottenham og Huddersfield.

Tøff motbakke

I pausen meldte Brede Hangeland at Slaven Bilic har støtt på en tøff motbakke etter åpningen på Premier League, og TV 2-profilen var utrolig skuffet over West Hams første omgang. I pausen meldte TV 2s nye ekspert, Mark Clattenburg, at West Ham ikke kunne avskrives med en omgang igjen.

- De kom tilbake i forrige runde på 2-0 til Southampton med ti mann. Dette er ikke over, sa Clattenburg til resten av ekspertpanelet. Det skal riktinok nevnes at Southampton kom tilbake igjen mot West Ham og vant kampen 3-2.

West Ham fikk nesten muligheten til å spille med ti mann igjen da Javier «Chicharito» Hernandez var nære å pådra seg et nytt gult kort i det 51. minutt. Mexicaneren hadde fått et gult kort i første omgang. Ett minutt senere kom Chicharito først på en retur for «The Hammers». Joe Hart kom så vidt på ballen, akkurat godt nok til at Ciaran Clark fikk avverget utligning for gjestene.

Serverte til Clark

I det 62. spilleminuttet fikk Newcastle en gyllen mulighet til å øke ledelsen til 2-0. Matt Ritchie stormet ned langs høyre flanke før han sendte avgårde en mark-kryper mot lengste hjørne. Joe Hart fikk fingrene på ballen i siste sekund og selv om Joselu ventet på returen, rakk Pablo Zabaleta å få en tå på ballen før spanjolen.

Matt Ritchie skulle ta del i Newcastles neste sjanse, og denne endte med mål. Etter 72 minutter fant den tidligere Bournemouth-spilleren Ciaran Clark i feltet og iren stusset ballen stang inn.

- Game, set, match!

Smerten hadde ikke tatt slutt for West Ham ennå, for i det 86. minuttet stod det 3-0 til Newcastle. Newcastle vant en duell på midten, soom endte opp hos Ayoze Perez. Spanjolen fant Aleksandar Mitrovic, som lurte West Hams offsidefelle. Alene med Joe Hart gjorde serberen ingen feil og rundet landslagskeepere, før han satt ballen i det åpne målet.

- Game, set, match! Aleksandar Mitrovic avgjør for Newcastle mot West Ham. West Ham må vinne sin neste kamp, Bilic managerplass henger i en tynn tråd nå, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

West Ham har tapt sine første tre kamper og ligger på 20. plass på tabellen. Slaven Bilic er ikke langt unna kniven på strupen, kun etter tre kamper i Premier League. West Hams neste kamp er hjemme mot Huddersfield, 11. september.