Neymar stormet vekk fra Barca-trening etter klammeri

Superstjernen kobles bort fra Barcelona. Ryktene blir neppe færre etter fredagens hendelse på katalanernes treningsfelt.

En video publisert på en rekke nettsteder, deriblant Daily Mail, viser en meget opprørt Neymar havne i klammeri med Barca-nykommer Nelson Semedo før han får nok og forlater treningsfeltet i sinne.

Det skal ha vært en takling fra Semedo som utløste Neymars sinne. Lagkamerater var nødt til å storme til for unngå at situsjonen eskalerte ytterligere.

Neymar kastet fra seg treningsoverdelen og sparket unna et par baller før han gikk rett i garderoben.

Barcelona er for tiden på treningsleir i Miami, og det er altså her hendelsen skal ha oppstått.

Konflikten kan være dårlig nytt for dem som håper 25-åringen skal bli værende i Barcelona. Neymar har i flere uker blitt koblet bort fra klubben, og franske PSG skal være villig til å utløse brassens utkjøpsklausul på 198 millioner pund.

Her kan du se video av bråket på fredagens Barcelona-trening.

Video of Neymar fighting with his teammate before walking off the training ground. 😉 pic.twitter.com/OTI2bMpSWE