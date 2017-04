Niasse slipper å sone etter utvisning

ANNONSE

Den innleide spissen lå an til å måtte stå over tre av de fire siste seriekampene etter at dommer Robert Madley ga ham direkte rødt kort i kampen mot Watford sist helg, men Englands fotballforbund (FA) konkluderte med at avgjørelsen var feil. Dermed slipper han å sone.

27-åringen var så vidt borti M'Baye Niang i duellen som førte til utvisningen. Selv med ti mann vant Hull 2-0, og laget er to poeng over nedrykksstreken før den spennende sesongavslutningen.

Niasse har scoret fem mål på 15 kamper siden han ble leid inn fra Everton i januar, og etter tirsdagens FA-avgjørelse kan Hull bruke ham i kampene mot Southampton, Sunderland og Crystal Palace.

