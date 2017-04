Nilsen om Wormgoor: - Han kommer til å være en bauta

ANNONSE

BRANN STADION (Nettavisen): Vito Wormgoor debuterte for Brann da rødtrøyene kjørte over Strømsgodset på Brann Stadion onsdag kveld. Kapteinen begeistret Brann-trener Lars Arne Nilsen med sitt spill.

- Han kommer til å være en bauta for oss i år, jeg kan ikke skjønne noe annet.

Da Vadim Demidov valgte å pakkene sakene sine og dra til MLS og Minnesota United var det mange med Brann-hjerte som var urolige for om Brann kom til å fylle tomrommet. Demidov hadde gjort sine saker bra og Brann hadde kun sluppet inn 27 mål hele forrige sesong. Med sine 25 baklengsmål var det kun Rosenborg som hadde sluppet inn færre enn rødtrøyene.



Redningen var tilsynelatende ikke så langt unna som man skulle tro. Brann måtte bare se 420 kilometer nordover, til Aalesund, for å finne en sterk nederlender. Han heter Vito Wormgoor, og gjorde sine saker bra i de elleve kampene han fikk for Aalesund på lån fra Æresdivisjonen og ADO Den Haag sommeren 2016.

VANT OVER GODSET: Strømsgodsets kaptein Jakob Glesnes (t.v.) hilser på Branns kaptein Vito Wormgoor før eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Strømsgodset på Brann Stadion. Oppgjøret endte 3-0.

Wormgoor: – Selvtillit er alt

Han ble ikke lenge i Aalesund og flyttet til Bergen og Brann i januar 2017. Der ble han raskt sett på som en stor tilvekst og en som kunne bidra med autoritet og trygghet. Dermed endte det opp med at han rett og slett ble valgt til Branns nye kaptein. Wormgoor er glad for tilliten og mener det har mye med selvtilliten hans å gjøre.

- Jeg er veldig glad for at jeg ble kaptein. Jeg har veldig mye selvtillit, det er motivasjonen min for å spille. Det viktigste er å vise selvtillit på banen, og da går det av seg selv. Du må alltid jobbe, men når du har selvtilliten går alt bra. Jeg føler meg bra og laget er veldig bra, og de er veldig snille mot meg, og det gjør meg veldig glad. Det er det viktigste for en fotballspiller, forklarer han til Nettavisen.

Benket Alderweireld

Det mange kanskje ikke vet er at Wormgoor fra 2006 til 2008 var en del av Ajax sitt velkjente akademi. Da var Wormgoor bare 18 år og spilte sammen med Toby Alderweireld, stopperkjempen som i dag spiller for Tottenham. De to spilte sammen på B-laget til Ajax, og Wormgoor holdt faktisk det mange mener er en av verdens beste stoppere, på benken.

Det er nok der han har fått selvtilliten fra, for på banen så oser den 28-gamle nederlenderen selvtillit og trygghet. Det er akkurat det Brann-trener Lars Arne Nilsen vil ha, og han var veldig fornøyd med det Wormgoor leverte i sin debut på Brann Stadion.

- Vito er veldig solid, han skaper trygghet og ro bak. Han har litt problemer med ankelen utover i kampen, så vi tok han ut, men Vito er veldig solid. Han gir oss masse erfaring, så det blir en fin ro i laget når han er bak der, forteller han til Nettavisen.

TIDLIGERE LAGKAMERAT: Vito Wormgaar spilte tidligere på samme lag som Tottenham-stjernen Toby Alderweireld.

Haugen: – Skaper ro

Etter å ha sluppet inn et sent mål i serieåpningen mot Tromsø, hvor man i tillegg slapp til noen skumle sjanser, så gjorde Brann det umulig for Godset å skape noe som helst i Wormgoors debut. Skal vi tro midtbanespiller Fredrik Haugen var det på grunn av Wormgoor og hans ro.

- Jeg synes Vito er en veldig god fotballspiller, han tilfører oss mye mer ro og han er så klart god til å spille fotball. Han er veldig god til å roe ned spille av og til, og vinner mange dueller. Det var veldig godt å ha han tilbake, og jeg synes han spiller en veldig god kamp. Han gir oss gode vilkår til å jobbe lenger frem i banen, sier Haugen med stor begeistring til Nettavisen.

– Bare vent til jeg er 100% klar

Wormgoor har slitt med en skade i ankelen den siste tiden, men nå ser det ut til at han er kvitt problemene. Han mener at spissene i Eliteserien har noe å grue seg til.

- Jeg synes jeg var solid, på tross av ankelen. Men den var god nok til å spille og det var det viktigste. Dere kan forvente masse mer fra meg når jeg er 100 prosent klar. Nå var jeg kanskje på 85 prosent, men ankelen min holdt 81 minutter i dag og jeg føler meg i god form, avslutter Brann-kapteinen.