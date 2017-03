Ny Bravo-brøler da City gikk videre

ANNONSE

MANCHESTER CITY - HUDDERSFIELD 5-1:

Manchester City ristet av seg åpningssjokket mot Huddersfield og tok seg videre til FA-cupens kvartfinale med 5-1-seier mot Championship-laget.

Leroy Sané, Sergio Aguero (2), Kelechi Iheanacho og Pablo Zabaleta scoret målene for vertene i omkampen etter 0-0 på Kirklees Stadium for halvannen uke siden.

Nå venter Middlesbrough i kvartfinalen neste helg.

Se hvem om møter hvem i FA-cupens kvartfinaler nederst i artikkelen

Bravo-kritikk

Til tross for seieren må City-keeper Claudio Bravo tåle ny kritikk. Chileneren, som har mistet plassen sin til Willy Caballero i Premier League, burde hindret scoringen som ga Huddersfield i ledelsen tidlig i kampen.

- Bravo blir verre for hver kamp han spiller. Pep har et godt øye for angripere, men keeperne hans er nivå med frakkene hans, skrev EPSNs Mark Ogden på Twitter underveis i kampen.

Heller ikke TV 2-kommentator Kasper Wikestad er imponert over keeperen, som ble hentet for å erstatte Joe Hart i City-buret.

- Det sier sitt når man nesten blir litt overrasket når Bravo redder en ball, kommenterte Wikestad.

BBCs Simon Stone rapporterte om ironisk applaus fra City-fansen da Bravo reddet et skudd i slutten av første omgang.



Det var Harry Bunn, spilleren som vokste opp i Manchster City, men aldri fikk sjansen på A-laget, som sørget for sjokkstart på Etihad Stadium.

24-åringen banket til med venstrebeinet, og ballen lurte seg mellom beina til Bravo til 0-1.

Tre kjappe fra City

Hjemmelaget ristet av seg åpningssjokket og satte inn tre scoringer i løpet av sju minutter før pause.

Først var det Leroy Sané som fikk en enkel jobb med å dytte inn utligningen i åpent mål etter pasning fra Raheem Sterling.

Fem minutter senere gikk Nicolas Otamendi i bakken i duell med Jon Gorenc Stankovic, og dommer Paul Tierney pekte på straffemerket.

Sergio Aguero var sikker som banken fra elleve meter og løftet inn sin femte straffescoring på åtte forsøk denne sesongen.

Ikke lenge etterpå gjorde samme Aguero forarbeidet for Pablo Zabaleta, som fra kort hold kunne trygge ledelsen med 3-1 for vertene.

Aguero satte inn sitt andre for dagen med en nydelig avslutning et drøyt kvarter før slutt.

På overtid fastsatte innbytter Kelechi Iheanacho sluttresultatet til 5-1 - en scoring som muligens burde vært annullert for offisde.

HERJET: Sergio Aguero og Leroy Sané herjet med Huddersfield onsdag.

Slik spilles kvartfinalene i FA-cupen:

Middlesbrough - Manchester City (11. mars)

Arsenal - Lincoln City (11. mars)

Tottenham - Millwall (12. mars)

Chelsea - Manchester United (13. mars)