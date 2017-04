ANNONSE

Den kroatiske midtstopperen kom fra Southampton i 2014 og har siden spilt 105 kamper for Jürgen Klopp sitt lag.

– Dette er en spesiell dag for meg og min familie. Jeg tror jeg er verdens gladeste mann i dag, og det er en drøm som går i oppfyllelse. Det var alltid min drøm å bli så lenge som mulig i en klubb jeg elsker, og den klubben er Liverpool, sier han til lagets offisielle hjemmeside.

Midtstopperen har gjennom sine tre år i klubben fått mye kritikk, men føler selv han er på rett vei.

– Etter alt som skjedde i begynnelsen føler jeg at jeg har gjort det bedre i de to siste sesongene enn i den første. Klubben har nå gitt meg belønning, og både de og fansen har trodd på meg, og det er noe jeg har stor respekt for etter alt som skjedde.

Lovren har spilt 28 kamper for Liverpool så langt denne sesongen og har funnet tonen med midtstopperkollega Joel Matip.

