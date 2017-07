Ny kontrakt for Liverpool-talent

18 år gamle Trent Alexander-Arnold har skrevet under på en ny avtale med Premier League-klubben Liverpool.

Den ferske kontraktsforlengelsen er på fem år. Backen skrev under på en ny avtale i november, men har fått en forbedret kontrakt som følge av gode prestasjoner i Liverpool-trøyen.

– Det er spennende. Dette er et stolt øyeblikk for meg og familien, sier engelskmannen.

Alexander-Arnold, som fikk tolv kamper for førstelaget forrige sesong, roses av manager Jürgen Klopp.

– Det er fantastisk at klubben har belønnet Trents framgang. Han har gjort klubben stolt med sin innsats så langt, men han vet at han har en lang vei igjen for å oppfylle potensialet han har i seg, sier Klopp.

(©NTB)