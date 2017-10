Ny nedtur for Everton: Tapte mot Burnley

Ronald Koeman og hans Everton har fått en fryketlig start på årets sesong.

EVERTON - BURNLEY 0-1:

Everton har hatt en svært tung start på sesongen, og har kun vunnet to av de sju første kampene. Selv om motstanden til tider har vært formidabel, har det likevel dukket opp misnøye blant klubbens tilhengere.

Søndagens tap mot Burnley gjør ikke at stemningen bedres blant de blå i Liverpool.



I midtuka kom det en ny nedtur for manager Ronald Koeman og hans menn da Everton kun klarte 2-2 og uavgjort mot kypriotiske Apollon i Europa League-gruppespillet.

Nå venter snart en ny rekke med utfordrende motstandere som Lyon, Arsenal, og Chelsea i henholdsvis Europa League, Premier League og ligacupen for Everton. Men aller først er det en tur til nyopprykkede Brighton som står for tur for Everton etter den kommende landslagspausen.

SCORET: Burnleys Jeff Hendrick scoret mot Everton på lekkert vis.

Burnley tok ledelsen

Everton skapte de største målsjansene i kampens spede begynnelse, men da det var tid for å faktisk sette ballen i mål, var det Burnley som kunne juble.

Etter 21 minutters spill kombinerte gjestene godt, og Stephen Ward fikk etter hvert levert ballen til Jeff Hendrick, som sendte ballen i mål forbi Everton-forsvaret og keeper Jordan Pickford.

Gjestene klarte å beholde ledelsen til pause, til tross fra intenst press fra hjemmelaget.

Everton jaktet mål

Også i den andre omgangen var det Everton som stod for de største sjansene og ballinnehavet. Likevel viste Burnley at de var svært giftige de gangene de satte fart med hurtig kontringsspill.

Wayne Rooney startet kampen på Evertons innbytterbenk, men etter litt over en times spill entret spissveteranen banen da han erstattet Morgan Schneiderlin.

Heller ikke med Rooney på banen skulle det lykkes for Everton. Dermed stakk Burnley av med seieren og de tre poengene, mens Everton fortsatt står med sine sju poeng etter sju spilte kamper.

