Ny nedtur for West Ham

ANNONSE

LEICESTER - WEST HAM 1-0:

London-klubben fikk en marerittstart på årets sesong, men den siste tiden har det gått bedre for Slaven Bilics menn som stod med tre strakse seiere før lørdagens oppgjør på King Power Stadium.

Den regjerende mesteren skulle imidlertid gjøre det vanskelig for gjestene fra hovedstaden i det som ble en spennende fotballkamp.

Selv om begge lag skapte gode nok muligheter til å stikke av med seieren, så var det hjemmelaget som scoret kampens eneste mål. Det kom etter 20 minutter da Mark Albrighton på vakkert vis fant lagkamerat Islam Slimani med en strålende innlegg. Slimani kunne derfor enkelt heade inn 1-0, som også ble sluttresultatet.

Viktige tre poeng



Leicester kan derfor glede seg over tre særdeles viktige poeng som gjør at den regjerende seriemesteren nå står med 20 poeng og rykker noe fra ned lagene under nedrykksstreken.

West Ham ligger to poeng foran Leicester på en 13. plass etter lørdagens kamp.

Håvard Nordtveit spilte for øvrig hele kampen for West Ham.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRE MÅL: Andre Gray scoret tre ganger mot Sunderland.

Sterk Burnley-seier

Det var imidlertid ikke bare Leicester som kunne glede seg over seiere i Premier League lørdag ettermiddag.

Burnley tok blant annet en overbevisende 4-1-seier hjemme mot Sunderland. Andre Gray ble den store helten for hjemmelaget ettersom han stod for 3 av 4 scoringer for Burnley. Jermain Defoe scoret Sunderlands trøstemål.

I Southampton ble det nok en skuffende dag for hjemmefansen på St. Mary's da det ble 1-2-tap mot West Bromwich.

Akkurat som mot Tottenham tidligere denne uken tok Southampton ledelsen, men Shan Longs scoring var ikke nok for hjemmelaget. Gjestene slo tilbake med mål av både Matt Phillips og Hal Robson-Kanu noe som holdt til seier.