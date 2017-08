Ny Okazaki-scoring ga Leicester tre poeng

Shinji Okazaki bidro med sin annen scoring for sesongen da Leicester slo nyopprykkede Brighton 2-0.

Okazaki nettet også i 3-4-tapet mot Arsenal sist. Lørdag sendte han "revene" i føringen i kampens første minutt hjemme mot Brighton. Riyad Mahrez dro seg fri og dunket til fra distanse, men skuddet hans ble reddet av Brighton-keeper Mathew Ryan. På returen ordnet Okazaki 1-0 til vertene.

Mahrez var involvert også i Leicesters 2-0-scoring. Driblefanten curlet en corner inn i boksen, og der dukket stopperen Harry Maguire opp. Den tidligere Hull-spilleren stanget sikkert inn 2-0 til hjemmelaget.

Tung Brighton-start

Flere scoringer ble det ikke, noe som betyr at Leicester står med tre poeng etter to runder. Brighton har fått en tøff start etter opprykket fra mesterskapsserien. Laget står med null poeng etter tap for Manchester City og Leicester.

I oppgjøret mellom Southampton og West Ham ble det nok en tung opplevelse for Slaven Bilic og co. Southampton vant 3-2 etter en overtidsscoring på straffe av Charlie Austin. Manolo Gabbiadini sendte "The Saints" i føringen på eget gress, og vertene så ut til å få en enkel reise da West Ham-nykommer Marko Arnautovic ble utvist etter en drøy halvtime.

Dusan Tadic la på til 2-0 etter utvisningen, men måltyven Javier "Chicharito" Hernández scoret to ganger for gjestene. Likevel knep Southampton tre poeng på tampen. Laget har fire poeng etter to runder, mens West Ham står med null etter også å ha tapt i første runde. Da ble det 0-4 mot Manchester United.

Mål og utvisning

I matchen mellom Burnley og West Bromwich ble Hal Robson-Kanu matchvinner for gjestene. Hans scoring etter 71 minutters spill ble kampens eneste. Samme mann ble utvist etter 84 minutter, men lagkameratene hans sørget for å holde nullen. Dermed tok West Brom tre poeng med hjem.

West Bromwich står med seks poeng etter to kamper, mens Burnley har tre. Burnley slo Chelsea 3-2 på Stamford Bridge i serieåpningen, mens West Bromwich nedkjempet Bournemouth på eget gress.

Burnley gjester Tottenham i neste runde, mens West Bromwich tar imot Stoke.

(©NTB)