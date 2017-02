Onsdagens Premier Leauge-rykter

ANNONSE

Det heteste ryktet onsdag er Pierre-Emerick Aubameyangs frieri til Real Madrid. Ifølge Daily Mail har Borussia Dortmund-stjernen fortalt den franske radiostasjonen RMC at det hadde vært en drøm å spille i Real Madrid, men at han ikke hadde hørt noe fra dem.

Den gabonesiske spissen forklarte at han må forlate Dortmund for å komme et nivå høyere. Aubameyang sa at han håper Real Madrid og Dortmund blir enige om en overgang i løpet av Juni.

Manchester City lagde lite lyd i overgangsvinduet, men i de siste timene før stengetid hentet de en spiller. En ung 19-åring fra Venezuela, Yangel Herrera. The Sun skriver den defensive midtbanespilleren sannsynligvis blir lånt ut til en av de lyseblås samarbeidsklubber, New York City, eller Melbourne City.

Chelsea skal ha prøvd å hente inn italienske forsterkninger på Deadline Day. BBC skriver at Antonio Conte angivelig la ut et bud på sin navnebror Antonio Candreva, fra Inter. Budet skal ha ligget på 26 millioner pund, men blitt blankt avvist.

Craig Gordons overgang fra Celtic til Chelsea falt også i grus dette vinduet, dermed blir Asmir Begovic værende på Stamford Bridge, i alle fall i en halv sesong til.

Brasilianeren Jonathan Cafu fra Ludogorets er et hett navn for tiden. West Ham, Leicester, Stoke og Brighton er alle interesserte i angrepsspilleren, som er verdsatt til 10 millioner pund, skriver BBC.

Jose Mourinho håper Wayne Rooney og Ashley Young blir i Manchester United frem til sommeren, ifølge The Daily Mirror. Det kinesiske overgangsvinduet stenger ikke før 28. februar, altså kan de kinesiske klubbene fortsatt hente inn spillere i en måned til.

Tottenham skal ha avvist et bud fra Galatasaray på Vincent Janssen onsdag kveld, kun timer før overgangsvinduet stengte. Det skal ha vært snakk om et seks-måneders lån for den nederlandske 22-åringen, melder ESPN.

Daily Mail melder at Hull feilet i forsøket på å hente den tidligere Manchester United-stjernen Luis Nani. Nani er for øyeblikket i Valencia, men kanskje vi får se han i Premier League igjen en dag?