Özil hevder han ble hånet av Mourinho

Arsenal-stjernen Mesut Özil erkjenner at han var i konflikt med José Mourinho da de to var i Real Madrid. Førstnevnte hevder blant annet at han ble kalt «feiging» og «sutrunge» av den tidligere treneren sin.

Özil gir om kort tid ut en selvbiografi. Den tyske avisen Bild presenterer nå utdrag fra boka, som har fått navnet «Die Magie des Spiels».

Den tyske landslagsprofilen spilte under Mourinho i hele den turbulente treårsperioden portugsieren var trener for Real Madrid.

Utskjelt



Mest oppsiktsvekkende i selvbiografien er Özils beskrivelse av disputten han hadde med den nåværende Manchester United-manageren. Dette skal ha skjedd midt i en kamp som ikke blir spesifisert.

I pausen av oppgjøret skal Mourinho ha beskyldt Özil for å ikke hjelpe laget.

- Du tror to flotte pasninger er nok og at du er for fin til å gå inn i dueller. Du tror du er så god at å gi 50 prosent er nok, hevder tyskeren at treneren sa.

Kritikken dreide seg mest om Özils manglende vilje til å bidra i forsvarsspillet. Midtbaneprofilen beskriver videre at de to fortsatte med å stirre hverandre inn i øyenene som «to boksere stirrer på hverandre før første runde», og at Mourinho ikke viste følelser i det hele tatt, i påvente av en reaksjon.

Gikk i dusjen



Özil skal så ha tatt av seg drakta og kastet den mot beina til treneren. Han hevder han sa til Mourinho at han kunne ta på drakta og gå ut på banen selv.

- Å, så du gir opp nå? Du er en feiging. Hva vil du? Gå inn i den gode, varme dusjen og ha sjampo i håret? Vil du være aleine? Eller vil du bevise for lagkameratene dine, fansen der ute og meg hva du kan? Vet du hva, Mesut? Kan du ikke bare begynne å gråte! Du er en sutreunge. Gå i dusjen. Vi trenger deg ikke, tordnet Mourinho.

Özil forteller at han gikk i dusjen uten å si et ord. Seinere skal han ha beklaget seg over for lagkaptein Sergio Ramos og resten av laget.