Mesut Özil ønsker å forlenge kontrakten med Arsenal, men bare dersom manager Arsène Wenger fortsetter i klubben.

Den tyske playmakeren ble en del av stjernegalleriet i Arsenal i 2013, men er blitt linket bort fra London-klubben sammen med Alexis Sánchez. De to profilene har begge kontrakter som går ut sommeren 2018.

- Jeg er veldig, veldig lykkelig i Arsenal og har gitt beskjed til klubben at jeg er klar til å signere en ny kontrakt. Fansen ønsker at jeg blir, og nå er det bare opp til klubben, sier Özil i et intervju med det tyske fotballmagasinet Kicker, gjengitt i britiske Guardian søndag kveld.

- Klubben vet at jeg først av alt er her på grunn av Arsène Wenger. Han var den som signerte meg, og han er den jeg har tillit hos. Klubben vet også at jeg ønsker å vente til det er klart hva manageren gjør i fremtiden.

Flere eksperter, blant andre den tidligere Arsenal-spissen Thierry Henry, har kritisert Özil for at han ikke har signert en ny kontrakt med klubben ennå.

- Alle har sin rett til å si hva de vil, men det de har å si interesserer ikke meg. Eks-spillere og andre som har en mening vet ikke hva som blir sagt mellom meg og klubben, sier Özil.

