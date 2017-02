Pauls Scholes usikker på Rooneys fremtid

ANNONSE

Paul Scholes har i et intervju med Daily Mail uttalt at han ikke ser for seg en fremtid for Wayne Rooney i United, slik han presterer.

- Jeg kan ikke se for meg at han blir i United hvis han fortsetter å spille slik han gjør nå. Samtidig er det ingen andre som blir mer frustrert over manglende spilletid enn Wayne Rooney. Jeg tror ikke han vil akseptere å sitte på innbytterbenken. Han vil spille fast, uke etter uke, sier Scholes til Daily Mail.

Den tidligere Manchester United-spilleren forteller at han endelig ser gode tegn fra de røde djevlene, etter noen labre år.

- Mourinho treffer på alle aspekter. Han har gjort de til et vanskelig lag å slå, og et godt lag å spille for. Jeg er riktignok fortsatt i tvil når United møter topplagene. Jeg vet ikke om United er gode nok mot spillere som Sergio Agüero, Alexis Sanchez og Harry Kane, forteller Scholes.

- Favoritter i Europa League

United ligger for øyeblikket på 6.-plass i Premier League og Scholes er usikker på om de klarer topp fire.

- Det er ingen garanti for at de ender opp blant de fire beste i ligaen. På grunn av det blir Europa League veldig viktig denne sesongen. Vinner United den kommer de til Champions League og jeg mener de er favoritter til å vinne turneringen, sier Scholes til Daily Mail.

Brødreduellen

Kampen spilles på Old Trafford og stjerner som Wayne Rooney og Micheal Carrick er begge ute med skader. José Mourinho forklarer at de begge har muskulære problemer, ifølge BBC.

Saint-Etiennes Florentin Pogba, må belage seg på en hard kamp mot lillebror Paul Pogbas Manchester United. Brødrene har allerede bestemt seg for å utveksle drakter etter den første kampen.

- Det kommer til å bli et magisk øyeblikk og jeg håper vi begge klarer å nyte kampen, sier Florentin Pogba.

BROREN: Paul Pogbas bror, Florentin.

Pogba-brødrenes mor, Yeo Pogba, skal se kampen fra tribunen. Florentin Pogba innrømmer at hun ikke vet hvem hun skal heie på.

- Det er en vanskelig situasjon for henne, men samtidig kan hun føle seg stolt over sine sønner. Hun er nok en av de få som håper på et uavgjortresultat, forteller den 26-årige storebror Pogba.

PS: Florentin Pogba har faktisk en tvillingbror, Mathias Pogba, som spiller i Sparta Rotterdam i Eredivisie.

