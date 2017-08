Perfekt comeback for Rooney i Everton-drakta

Spissveteranen fikk en best mulig start på sin andre periode i Everton da han ble matchviner i lørdagens kamp mot Stoke.

EVERTON - STOKE 1-0:

Wayne Rooneys Everton-comeback har vært blant sommerens store samtaletema i Premier League, og lørdag fikk spissen en drømmestart på sin andre periode i Everton-drakta.

Spissen stanget hjemmelaget i ledelsen på utsøkt vis, og scoret med det kampens eneste mål.

Rooney scoret

Da det så ut til å ende med en målløs førsteomgang mellom Everton og Stoke, dukket plutselig den tidligere Manchester United-spissen opp.

Et innlegg fra Dominic Calvert-Lewin ble slått inn foran Stoke-målet. Der ventet Rooney, og spissen steg til værs og stanget ballen i mål på utsøkt vis.

Om man ser bort fra Rooneys mål, var ikke resten av oppgjøret preget av mange målsjanser. Stoke forsøkte å få satt inn en utligning mot slutten av oppgjøret, men klarte ikke få satt ballen i mål bak keeper Jordan Pickford.

Hentet fra Manchester United

Rooneys overgang fra Manchester United kom samtidig som at Romelu Lukaku gjorde et klubbskifte motsatt vei. De to overgangene skapte store overskrifter i aviser verden rundt.

Den engelske spissen er bare én av mange signeringer manager Ronald Koeman har gjort denne sommeren, og derfor var det også et ganske «ferskt» Everton-mannskap som møtte Stoke lørdag.

Det var også spillet preg av til tider, med forsiktig tempo.

Vanskelig start



Everton har på papiret en blytung start på årets Premier League.

De blåkledde gjester Manchester City i neste runde, før turen går videre til Stamford Bridge og Chelsea.

Videre venter Tottenham og Manchester United for Ronald Koemans menn i de to påfølgende rundene.