- Alli jaktes av Mendes og Raiola

Både Jorge Mendes og Mino Raiola håper å representere Tottenham-stjernen Dele Alli (21).

Den engelske landslagsspilleren jobber med å få på plass nye representanter når han nå er i ferd med å legge planene for den neste fasen av karrieren, skriver The Times.

Ifølge avisen skal to av verdens mektigste fotballagenter, Mino Raiola og Jorge Mendes, vært svært interessert i å samarbeide med Alli. Det til tross for at begge tidligere har vært lunkne til å representere engelske spillere.

De representerer derimot noen av de største profilene i Premier League. Spillere som Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan og Romelu Lukaku har alle Raiola som agent, mens Mendes har representerer Manchester United-manager Jose Mourinho. Han er for øvrig også agent og nær venn av Cristiano Ronaldo.

- Har tatt kontakt med Alli



Både Raiola og Mendes skal nå ha tatt kontakt med Alli gjennom hans adoptivfamilie.

Skulle 21-åringen signere med en av de to, hevder The Times at det vil skyte fart i spekulasjonene om at spilleren ønsker å forlate Tottenham til fordel for Real Madrid eller Barcelona - klubber som agentene tidligere har hatt et godt samarbeid med.

Tottenham skal imidlertid ikke ha noen planer om å selge Alli som signerte en ny kontrakt med Spurs for ett år siden. Avtalen strekker seg helt frem til 2022.

Opptur i Champions League

Spurs har stabilisert seg blant de beste lagene i Premier League under ledelsen av Mauricio Pochettino de siste årene. Alli har vært en av flere nøkkelspillere for Tottenham.

Onsdag måtte 21-åringen riktignok sitte på tribunen som følge av en karantene da lagkameratene hans vant 3-1 over Borussia Dortmund i den første gruppespillskampen i Champions League.

Det er ventet at Alli er tilbake i aksjon for Spurs når laget møter Swansea hjemme førstkommende lørdag.

