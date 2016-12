Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Real Madrid er fast bestemt på å lokke tidligere Atlatico-keeper Thiabaut Courtois tilbake til den spanske hovedstaden etter årets sesong. Chelsea-keeperen, som har spansk kjæreste, skal ikke være fremmed for tanken på å returnere til Madrid, skriver The Sun.

Jermain Defoe er i ferd med å bli en av januarvinduets mest omtalte spillere. Det kan slås fast allerede før vi skriver januar måned. West Ham skal nemlig ha tro på at de kan friste 34-åringen til å returnere til Øst-London, til tross for at Sunderland-manager David Moyes har vært klar på at spissen ikke er til salgs. Det skriver The Mirror.

West Ham-manager Slaven Bilic har imidlertid avvist rapportene om at han vil forsøke å hente Manchester United-spiss Marcus Rashford på lån i januar, melder PA.

Nytt overgangsvindu betyr også at Isco skal kobles til engelske klubber i ryktespaltene. Ifølge Daily Mirror er 24-åringen aktuell for Tottenham i januar.

NYE RYKTER: Nytt overgangsvindu betyr nye Isco-rykter.

Leicester-manager Claudio Ranieri har ifølge Daily Star sagt klart ifra om at Kasper Schmeichel ikke kommer til å bli solgt i vinter, etter at dansken den siste tiden er blitt koblet til Liverpool.

Ifølge Leicester Mercury avslører Ranieri samtidig at nigerianske Wilfred Ndidi fra Genk signerer for Leicester i løpet av få dager. Ndidi har selv sluppet katten ut av sekken for noen dager siden.

Sassuolo-stopperen Francesco Acerbi er en annen spiller som står på Leicesters ønskeliste, skriver Gazzetta dello Sport. 28-åringen vil koste rundt 8,5 millioner pund.

AC Milan vil ifølge Corriere dello Sport forsøke å hente Cesc Fabregas til Milano så fort den kinesiske overtakelsen av klubben er klar.

Aston Villa håper å signere Middlesbrough-spissen Jordan Rhodes, men er ikke villig til å betale de 11 millionene Premier League-klubben krever for 26-åringen, hevder Daily Telegraph.

Middlesbrough Evening Gazette hevder å vite at Rudy Gestede kan komme til å gå motsatt vei - fra Aston Villa til Middlesbrough - for seks millioner pund.

Atalanta-talentet Franck Kessie har tidligere denne uken blitt koblet til Chelsea. Ifølge spillerens agent er også Manchester United ute etter 20-åringen, skriver Manchester Evening News.