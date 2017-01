Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Sommerens storsignering, Paul Pogba, skal være del av Manchester Uniteds plan om å signere Antoine Griezmann fra Atlético Madrid i sommer. Ifølge Daily Record håper Manchester-klubben at franskmannen skal klare å bruke sitt vennskap med Griezmann til å overtale han til en overgang.

Aston Villas Jack Grealish skal være aktuell for Middlesbrough, ifølge Daily Mail. Avisen skriver at Aston Villa-spilleren er interessert i å få på plass en overgang allerede nå i overgangsvinduet i januar.

Det jobbes hardt også i andre bunnklubber i Premier League. Med Patrick van Aanholdt på vei til Crystal Palace, skal David Moyes være på jakt etter en ny back. Ifølge Sky Sports skal Bordeaux-spiller Diego Contento være en mulig løsning. Sky Sports skriver at en låneavtale er mest aktuelt.

Også Liverpool hevdes å være på jack etter en venstreback. Danske Riza Durmisi spiller i La Liga-klubben Real Betis, og nevnes som en aktuell kandidat for Liverpool. Ifølge Daily Mail skal det i så fall være snakk om en prislapp på 17 millioner pund for backen.

Matteo Darmin har slitt med lite spilletid for Manchester United, og The Sun skriver nå at italieneren har startet jakten etter en leilighet i Milano. Backen skal ifølge avisen være aktuell for en overgang til Milano-klubben Inter.

Southampton er tynt besatt i midtforsvaret etter at José Fonte ble solgt, og Virgil van Dijk pådro seg en skade. Dermed skal manager Claude Puel være på jakt etter Spartak Moskvas Serdar Tasci som en mulig forsterkning i forsvaret, ifølge The Sun.

Med M'Baye Niang på vei til Watford på lån fra AC Milan, kan klubbens spiss, Odion Ighalo, være på vei ti kinesisk fotball. Ifølge Daily Mail skal Ighalo ha mottatt et tilbud fra Hebei China Fortune, og vurderer nå om han skal forlate Watford.

Serbiske Luka Milivojevic skal være nær en overgang til Crystal Palace. Ifølge Independent skal London-klubben allerede være enig med Olympiakos om prisen for den serbiske midtbanespilleren.