Fredagens Premier League-rykter

Sergio Agüero ble nødt til å starte på benken da West Ham gjestet Manchester City. Argentinerens erstatter, Gabriel Jesus utførte en god kamp for de lyseblå. Real Madrid skal ha fått med seg dette, ifølge Daily Mirror. Real Madrid skal ønske seg Agüero for å kunne hjelpe å avlaste Karim Benzama og Alvaro Morata.

The Sun melder at West Ham kommer til å legge inn et bud på Joe Hart i sommer. Den engelske landslagskeeperen har vært på utlån til Torino denne sesongen og vil trenge å finne seg en permanent klubb til neste sesong.

En tidligere Manchester City-favoritt kan også være på vei til West Ham. Roberto Mancini overskuet West Hams håpløse forsøk mot gamleklubben sin. Den italienske manageren skal være interessert i West Ham-jobben, skriver Daily Mirror. Om ikke Slaven Bilic snur skuten snart, kan West Ham trenge en dyktig erstatter.

Arsenals Arsené Wenger er igjen på talentjakt i Frankrike, melder London Evening Standard. Spilleren Wenger har fulgt tett den siste tiden er Monacos 18-årige spiss, Kylian Mbappe. Den franske spissen er Monacos yngste målscorer noensinne, Thierry Henry hadde rekorden før Mbappe slo den.

AC Milan skal ønske seg den uruguayanske forsvarspilleren Martin Caceres, ifølge Calciomercato . Den 29-år gamle spilleren har hatt flere klubber etter seg, skal man tro ryktene. Kanskje den tidligere Barcelona-spilleren vil lykkes på San Siro?