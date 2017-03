Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Det er ingen stor bombe at ryktene rundt Monacos unggutter blomstrer etter at laget har sendt både Tottenham og Manchester City ut av Champions League denne sesongen. Ifølge ESPN har Manchester United følere ute på Kylian Mbappe og Tiemoune Bakayoko.

Zlatan Ibrahomovic utelukker ikke en overgang til Napoli til sommeren. Svensken har ikke bestemt seg for om han vil ta et år til i Manchester United-drakt og ifølge Daily Mirror er Champions League-spill neste sesong en av faktorene som vil spille inn. 35-åringen har tidligere spilt for Juventus, Milan og Inter i støvellandet.

Pep Guardiola panlegger storrengjøring i Manchester City til sommeren og så mye som 13 spillere kan komme til å byttes ut. Backene Gael Clichy, Bacary Sagna og Pablo Zabaleta er blat de som trolig kan se seg om etter en ny arbeidsgiver, skriver Manchester Evening News.

Ifølge The Sun er Joshua Kimmich fra Bayern München en a spillerne Pep Guardiola ønsker å hente inn før neste sesong.

Tidligere Leicester-manager Nigel Pearson er favoritt til å ta over managerjobben i Middlesbrough etter at Aitor Karanka fikk sparken torsdag, melder flere britiske medier. Telegraph skriver at klubben også disktuterer om Guus Hiddink skal tilbys jobben.

Både Arsenal og Tottenham skal være interessert i Eibar-forsvareren Florian Lejeune, skriver Daily Mirror. Franskmannen skal ha en utkjøpsklausul på bare 8,7 millioner pund i sin kontrakt, hevder avisen.

John Terry blir ikke tilbudt ny kontrakt i Chelsea etter årets sesong, skriver London Evening Standard. 36-åringen, som stort sett har sluppet til i cupkamper denne sesongen, kan imidlertid få en trener- eller ambassadør-rolle i klubben.

Everton håper Giovanni Simeone, Diego Simeones sønn, kan være mannen som kan erstatte Romelu Lukaku på sikt, skriver Tutto Mercato. Genoa-spissen har scoret ti Serie A-mål denne sesongen.

Ross Barkley har ifølge Liverpool Echo fått beskjed om at han risikerer å bli solgt i sommer hvis han ikke signerer ny kontrakt med klubben. 23-åringens avtale går ut etter neste sesong.