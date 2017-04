Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Atletico Madrids stjerneangriper Antoine Griezmann har lenge vært koblet til Manchester United, og en rekke medier har den siste tiden hevdet at franskmannen skal være svært nær en overgang verdt 89 millioner pund. Nå hevder imidlertid The Sun at Griezmann er usikker på om han vil spille for de rødkledde. Årsaken er at 26-åringen skal ha et sterkt ønske om å spille i Champions League og foreløpig er det ikke sikkert at United blir å se i turneringen neste sesong.

Dele Alli har for andre året på rad imponert stort i Premier League. Det skal ha ført til at klubber som Real Madrid og Manchester City skal være interessert i å signere ham til sommeren, men Tottenham føler seg trygge på at 20-åringen blir værende i Nord-London, skriver Daily Mail.

Chelsea og en rekke andre storklubber skal ha vist interesse for Alexis Sanchez den siste tiden, men nå melder The Mirror at chileneren skal være villig til å gi Arsenal et år til dersom London-klubben hvis at de har store ambisjoner under sommerens overgangsvindu.

Real Madrid vurderer å selge Alvaro Morata til sommere, hevder Daily Star. Chelsea skal være interessert i den spanske angriperen.

Samme avis, som ikke akkurat er kjent for å være veldig troverdig, melder også at Manchester United planlegger å tilby Inter Milan 51 millioner pund for kroatiske Ivan Perisic. 28-åringen skal også være ønsket av Chelsea.

West Ham opplever en marerittsesong og er i fare for å rykke ned fra Premier League. Nå hevder The Telegraph at klubbledelsen vurderer å sparke manager Slaven Bilic hvis de taper lørdagens kamp mot Swansea.

The Sun melder at Arsenal vurderer å legge inn bud på den 22 år gamle tyskeren Leon Goretzka. Midtbanespilleren hever i dag lønn hos Bundesliga-klubben Schalke.

