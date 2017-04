Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Daniel Sturridges tid i Liverpool kan gå mot en slutt, og ifølge Daily Mail skal West Ham og Slaven Bilic være interesserte i angrepsspilleren. Bilic skal ifølge avisen ha kommet med hint om Sturridge kan være mannen som London-klubben drømmer om.

José Mourinho planlegger å hente Antoine Griezmann fra Atlético Madrid og Alvaro Morata fra Real Madrid for å danne en ny spissduo i Manchester United, melder Telegraph. Samtidig skriver avisen at dette vil åpne for at Real Madrids sjanser for å hente David de Gea styrkes.

Mourinho vil i så fall møte kamp fra Juventus, som ifølge Tuttosport kan komme til å hente tilbake Morata. Den spanske spissen har fortid i Torino-klubben, og den italienske avisen skriver at det kan være aktuelt med et nytt opphold i Serie A for Morata. Også Chelsea sies å være interesserte i Morata.

Barcelonas Neymar tror, ifølge Daily Record, at Manchester United er klare for å aktivere utkjøpsklausulen hans på 200 millioner euro, eller omtrent 1,86 milliarder kroner.

Rafa Benitez ledet Newcastle til opprykk tilbake til Premier League, men klubbens fremtid er fortsatt usikker. Det har tidligere vært rapporter at forholdet mellom Benitez og klubbeier Mike Ashley har vært kjølig, og nå skriver Daily Mail at Benitez vil ha forsikringer om at de er på samme side når det gjelder Newcastles gjensyn med Premier League. Overgangsvinduet i januar ble en skuffende affære for Benitez' lag, og trolig ønsker manageren å slippe noe lignende i sommerens overgangsvindu.

Toby Alderweireld nærmer seg en ny femårskontrakt der lønnen blir doblet, melder Daily Mail. Tottenham-spilleren har holdt høyt nivå også denne sesongen, og har vekket interesse hos flere klubber, skriver avisen.

Chelsea og Everton må finne frem den største kofferten de har, for så å fylle den til randen med penger, om de skal ha noe håp om å sikre seg Napolis Kalidou Koulibali, melder Daily Mirror. Napoli-forsvareren har vist god form de siste sesongene, og har blitt koblet til en rekke klubber.