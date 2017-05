Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester United-direktør Ed Woodward har i flere år vært besatt av å hente tilbake Cristiano Ronaldo fra Real Madrid, skriver Manchester Evening News. Og skulle den portugisiske superstjernen vise seg å være interessert i en overgang til sommeren vil United strekke seg langt for å hente tilbake 32-åringen.

Diego Costa kan komme til å forlate serieleder Chelsea til sommer ettersom han skal være nær en avtale med kinesiske Tianjin Quanjian, skriver Daily Record. Den kinesiske klubben skal være villig til å gjøre brasilianeren til verdens best betalte spiller ved å gi ham en ukelønn på 650.000 pund.

Manchester City skal være villig til å bruke 94 millioner pund på den 18 år gamle Monaco-angriperen Kylian Mbappe, hever franske Le10 Sport. City må belage seg på hard konkurranse om spillerens signatur. Også byrival Manchester United skal være interessert i å signere 18-åringen som har imponert stort for Monaco.

Flere medier har i vår meldt at David de Gea trolig går til Real Madrid noe som fører til at Manchester United må på keeperjakt. Leicesters målvakt Kasper Schmeichel har allerede blitt koblet til klubben. Det samme har Joe Hart som trolig forlater Manchester City til sommeren. Nå melder The Independent at også Atletico Madrid-keeper Jan Oblak skal være aktuell som De Gea-erstatter.

Chelsea skal være interessert i å signere Brighton-keeper David Stockdale, skriver Daily Star. Stockdales avtale med det nyopprykkede laget går ut etter sesongen, og han kan dermed gå til London-klubben gratis.

John Terry kommer til å forlate Chelsea etter denne sesongen, og nå skriver Daily Mail at Bournemouth håper å signere den 36 år gamle midtstopperen.

Riyad Mahrez kommer trolig til å forlate den regjerende seriemesteren Leicester, ifølge The Guardian. 26-åringen som ble kåret til årets spiller i Premier League forrige sesong skal være lysten på å spille i Champions League, noe han ikke får med Leicester.



Til slutt tar vi med at Manchester United-legenden Ryan Giggs skal være aktuell for jobben som Middlesbrough-manager, skriver The Sun.