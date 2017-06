Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Klubber som Real Madrid og Manchester City skal allerede ha vist interesse for Monaco-angriperen Kylian Mbappé, men nå prøver også Arsenal å sikre seg 18-åringen, skriver franske L'Equipe. Ifølge avisen har London-klubben allerede lagt inn et bud på 100 millioner euro for Mbappé.

Atletico Madrid-stjerne Antoine Griezmann har lenge vært koblet til Manchester United, men torsdag kom nyheten om Idrettens voldgiftsrett (CAS) har avvist Atletico Madrids anke, og klubben kan dermed ikke registrere nye spillere i dette overgangsvinduet. Nå tyder mye på at Griezmann derfor blir værende i Atletico Madrid.

Det har også ført til at Everton-spiss Romelu Lukaku nå har blitt Manchester Uniteds hovedprioritering på overgangsmarkedet i sommer, skriver Daily Express.

Ifølge The Mirror, kan også Lyon-spiss Alexandre Lacazette være aktuell for United. De røde djevlene kan komme til å legge inn et bud på 50 millioner pund på 26-åringen, hevder avisen.

Som følge av Atletico Madrids overgangsnekt, har Everton fått fornyet tro på at de kan sikre seg Malaga-spiss Sandro Ramirez i sommer, skriver The Independent. Sandro har en utkjøpsklausul på «kun» 6 millioner euro.

Chelsea er på jakt etter ny reservekeeper etter at Asmir Begovic forlot klubben til fordel for Bournemouth nylig. Chelsea skal allerede ha tatt kontakt med Fulham i håp om å få kjøpe Marcus Bettinelli, skriver Daily Mail.

Southampton-stopper Virgil van Dijk skal være på ønskelisten til både Manchester City og Liverpool, men nederlenderen kommer ikke til å bli billig, skal vi tro The Sun. Avisen hevder at Southampton kommer til å kreve 70 millioner pund for midtstopperen.

Newcastle skal være svært nære å sikre seg den 19 år gamle Chelsea-spissen Tammy Abraham på lån, melder Daily Mail. Abraham imponerte forrige sesong da han scoret 23 mål under sitt låneopphold hos Bristol City.

Manchester United håper å sikre seg Fulhams 17 år gamle venstreback Ryan Sessegnon, skriver The Telegraph. United er imidlertid ikke den eneste klubben som ønsker seg 17-åringen. Tottenham, Liverpool og Manchester City har også vist interesse.

Til slutt tar vi med at den gamle storheten Leeds United kan komme til å signere klubbens tidligere kaptein Jonny Howson etter at 29-åringen takket nei til det siste kontraktsforslaget fra Norwich, skriver Yorkshire Post.