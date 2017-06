Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Vi starter dagens ryktespalte med en liten oppfølger på torsdagens nyhet om at Chelseas toppscorer Diego Costa selv uttalte at han er ferdig i klubben, etter at han skal ha fått en tekstmelding av trener Antonio Conte om at han ikke er med i klubbens videre planer. For ifølge Daily Express skal Costa visstnok ha bestemt seg for at han ikke vil spille mer under Conte, til og med før tekstmeldingen.

Og ifølge Daily Mail skal flere i Chelsea være sjokkert over Contes avgjørelse om å kvitte seg med Costa, noe som kan koste klubben millioner.

Når det gjelder Alexis Sanchez' framtid i Arsenal, skriver The Telegraph nå at spissen skal ha gjort det klart at den helt og fullt skal ligge i hendene på agenten og klubben som skal snakke sammen. Bayern Munchen skal være en av klubbene som håper de ikke blir enige. Ifølge Daily Mirror skal Bayern Munchen være villig til å gjøre Sanchez til sin best betalte spiller, med en lønn på 350.000 pund i uka.

Arsenal kan dessuten bli tvunget til å senke prisen på Kieran Gibbs, som de ifølge The Sun skal ønske å selge. 15 millioner pund skal være ønsket, men ifølge avisen har klubben litt vanskelig med å finne kjøpere.

Samme avis skriver at Southampton på ingen måte har tenkt å la Virgil van Dijk forlate klubben, og at deres klage på Liverpools oppførsel i saken bare understreker hvor viktig det er for Southampton å beholde van Dijk. Ifølge Daily Mail vil kun et verdensrekordbeløp være nok til å vurdere å slippe van Dijk.

Wayne Rooney går en spennende sommer i møte, og er koblet til flere klubbytter etter en sesong med lite spilletid i Manchester United under Jose Mourinho. United-legenden skal likevel være oppriktig interessert i å bli værende i klubben. Ifølge Daily Mail vurderer han sterkt å fullføre kontrakten sin i Manchester United.

En spiss United skal være interessert i å hente inn er Torinos Andrea Belotti. Det kan bli lettere sagt enn gjort, rapporter fra italienske medier hevder det pågår en real drakamp mellom nevnte Manchester United og AC Milan om å signere spissen. Det skriver Daily Mail.

Daily Mirror skriver også om noe som kan være en gladmelding for Mourinho og United: Alvaro Moratas agent skal visstnok ha uttalt at spilleren kan være klar for å forlate Real Madrid. Og ifølge Daily Star skal United ha en plan om å legge et nå-eller-aldri-bud på 60 millioner pund på bordet for Morata.

Ifølge The Sun skal Cristiano Ronaldo ha uttalt at "ingenting er umulig", noe som skal ha satt fart på spekulasjoner om hvorvidt han kan være i ferd med å forlate Real Madrid. Den spanske hovedstadsklubben skal dessuten være villig til å selge Gareth Bale, som skal være ønsket av blant annet Manchester United, for å frigjøre midler til å sikre seg Kylian Mbappe fra Monaco. Det melder altså The Sun.

Liverpools Lucas Leiva skal visstnok ha samtaler med sin gamle klubb Gremio, og kan være på vei tilbake til Brasil i sommer. Det skriver Daily Mirror.

Skotske Hearts skal være interessert i å få i stand en låneavtale med Manchester City for venstreback Ashley Smith-Brown. Det skriver Daily Record.

Manchester Citys ønske om å hente Kyle Walker fra Tottenham kan se ut til å få en brå ende. Ifølge The Sun skal Spurs kreve minst 60 millioner pund for backen, noe som skal ha kjølnet interessen fra Pep Guardiola & Co. betraktelig.

