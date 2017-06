Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Inter Milan ser ikke ut til å ville selge kroatiske Ivan Perisic til Manchester United, skriver The Telegraph. Den italienske klubben er avhengig av å skaffe seg 30 millioner euro innen fredag for å følge UEFAs «Financial Fair Play»-regler. Klubben håper imidlertid på å skaffe disse midlene på andre måter enn å selge Perisic til den engelske storklubben.

Liverpool skal være klare til å legge inn bud på Naby Keita, hevder The Mirror. RB Leipzig har vært klare på at de ikke har noen planer om å selge spilleren, men Liverpool vil likevel se om Bundesliga-klubben mener alvor i deres uttalelser ved å legge inn et bud på spilleren. I både tysk og engelsk presse har det blitt spekulert i at Keita vil ha en prislapp på 70 millioner pund. Det spørs imidlertid om Liverpool er villige til å strekke seg så langt.

Monaco skal ha gitt både Arsenal og Tottenham klar beskjed om at de ikke har noen planer om å gi slipp på 21 år gamle Thomas Lemar i sommer. Det skriver The Independent. Flere aviser meldte at Arsenal la inn bud på Monaco-spilleren tidligere denne uken, men Ligue 1-klubben vil ikke selge Lemar.

Newcastle har så langt opplevd et frustrerende overgangsvindu, men ser nå endelig ut til å sikre seg Florian Lejeune fra Eibar, skriver Newcastle Chronicle. Klubben skal også være interessert iBurnley-angriper Andre Gray.

Liverpool Echo skriver at Everton kommer til å sikre seg Malaga-angriper Sandro Ramirez neste uke. 21-åringen skal allerede ha vært gjennom legesjekken og utløst utkjøpsklausulen i kontrakten hans som lyder på 5,2 millioner pund. Malaga har likevel mulighet til å holde på spilleren frem til 3. juli, noe de akter å gjøre.

Southampton skal være interessert i å kjøpe Kelechi Iheanacho fra Manchester City, skriver The Sun. Det virker å være stor interesse for den 20 år gamle spissen som slet med å få spilletid under manager Pep Guardiola forrige sesong.West Ham, Everton og Leicester skal også være interessert i spilleren som skal ha en prislapp på cirka 25 millioner pund.

Chelsea vurderer om de skal forsøke å signere Roma-forsvarer Kostas Manolas, skriver London Evening Standard. 26-åringen skal imidlertid være svært nære en overgang til russiske Zenit.

Watford håper å sikre seg Arsenal-back Kieran Gibbs i løpet av sommerens overgangsvindu, skriver The Mirror. Arsenal skal ha informert interesserte klubber om at Gibbs har en prislapp på 15 millioner pund, men Watford skal være noe skeptiske til å betale så mye for spilleren som har ett år igjen av sin kontrakt med London-klubben.

Jack Wilshere har blitt koblet til en mulig overgang til West Ham, men ifølge Talksport, har styreformann David Gold gitt beskjed om at West Ham ikke har noen intensjoner om å signere Arsenals midtbanespiller. I stedet er de på jakt etter to erfarne spisser.

Manchester United kommer ikke til å selge Ander Herrera i sommer, hevder The Independent. Baskeren har blitt koblet til Barcelona som ser på midtbanespilleren som er godt alternativ dersom de ikke lykkes med å signere Marco Verratti fra PSG.