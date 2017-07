Fredagens Premier League-rykter

Det skjer store bevegelser på overgangsmarkedet.

Real Madrid-manager Zinedine Zidane sier ifølge The Mirror at han ikke kan garantere at Gareth Bale blir værende på Bernabeu denne sommeren. 28-åringen fra Wales kobles allerede til klubber som Manchester United og Arsenal.

Chelsea-manager Antonio Conte kan gjøre en meget solid dobbelthandel på overgangsfronten, melder The Sun. Chelsea kobles nemlig til en overgang verdt 50 millioner pund for Evertons Ross Barkley og Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain.

Ifølge ESPN skal Liverpool være fast bestemt på at Phillipe Coutinho ikke er til salgs denne sommeren. Spilleren skal som kjent være sterkt ønsket av Barcelona, som ryktes å være klar til å betale opp mot 80 millioner pund.

Inter Milan-sjef Luciano Spalletti får stadig spørsmål om overgangsryktene rundt Ivan Perisic og Manchester United. Nå skal Spalletti ha uttalt at «han håper Perisic blir, men ingenting er sikkert», melder ESPN. Dermed er det fortsatt mulig med en Old Trafford-tur på kroaten.

Juventus, som er koblet til Chelseas Nemanja Matic, skal ha bestemt seg for å helle gå etter PSG-stjernen Blaise Matuidi. Det kan igjen føre til at Chelsea velger å selge Matic til rivalene Manchester United, som også jakter en sentral midtbanespiller med defensive kvaliteter, melder The Independent.

AC Milan-styreformann Marco Fassone har ifølge Sky Sports avslørt at klubben har vært i samtaler med agenten til Chelseas Diego Costa. Spissen ventes å forlate Stamford Bridge denne sommeren.

Argentinske Paulo Dybala skal være på ønskelisten til Manchester United og Barcelona. Men ifølge Talksport har Juventus-spilleren ingen planer om å forlate Italia denne sommeren.

Chelsea-manager Antonio Conte skal ha kastet seg inn i kampen om å hente Bayerns Renato Sanches, melder The Telegraph. Unggutten skal være ønsket av både Manchester United og AC Milan fra før, men Bayern skal kun være interessert i å låne ham ut.

Chelsea ser så absolutt ikke ut til å være ferdighandlet i sommer og ifølge Sky Sports skal Virgil van Dijk (Southampton), Antonio Candreva (Inter), Fernando Llorente (Swansea) og Alex Sandro (Juventus) alle stå på ønskelisten til Antonio Conte.

The Sun hevder Everton er ute etter å sikre seg James Collins fra West Ham. Manager Ronald Koeman ønsker ytterligere bredde i forsvaret.

Ifølge The Mirror skal Liverpool ha satt en prislapp på 133 millioner pund, eller omtrent 1,385 milliarder kroner, for å selge Phillipe Coutinho til Barcelona. Mirror skriver at Liverpool føler seg håpefulle for at dette vil skremme vekk Barcelona. Den spanske toppklubben skal allerede ha fått avslått et bud på 80 millioner euro, eller omtrent 740 millioner kroner for den brasilianske stjernespilleren.

Ifølge ikke alltid treffsikre Daily Star skal Manchester United være klar til å by 44,6 millioner pund for å hente RB Leipzigs svenske stjernespiller Emil Forsberg. Vingen var assistkonge i Europa store deler av forrige sesong.

Og til slutt tar vi med dette fra norsk fotball:

Diego Forlán-avtalen er fortsatt ikke i boks, men VM-helten fra 2010 er fristet til å spille fotball i Sandefjord i høst.

- Det varmer meg at folk i Norge og Sandefjord er entusiastiske over muligheten til å se meg spille der. Det gjør meg virkelig glad, sier Forlán til NTB.