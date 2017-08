Fredagens Premier League-rykter

Virgil van Dijk står på sitt og ønsker å forlate Southampton i sommer.

Virgil van Dijk ligger an til å gå glipp av starten på Premier League-sesongen. Nederlenderen er klar på at han ikke vil spille for Southampton, men klubben står fast ved at de ikke ønsker å selge ham, skriver Telegraph. Midtstopperen har ikke spilt noen kamper i sommer og har heller ikke trent sammen med lagkameratene den siste tiden. Klubben hadde i det lengste håpet at 26-åringen ville slutte seg til laget etter treningsleiren i Frankrike, men ifølge manager Mauricio Pellegrino er van Dijk ikke interessert.

Diego Costa kommer til å levere inn en formell søknad om å få tillatelse til å forlate Chelsea i sommer, skriver Independent. Spillerens advokat, Ricardo Cardoso, sier situasjonen nå har kommet til et punkt, der det ikke er noen mulighet for at Costa blir værende i klubben. Atletico Madrid skal være eneste alternativ.

Tottenham skal være interessert i å hente Giovanni Simeone fra Serie A-klubben Genoa, skriver The Mirror. 21-åringen er sønn av Atletico Madrid-trener Diego Simeone og scoret 12 Serie A-mål sist sesong.

Newcastle er ute etter signaturen til Arsenal-spissen Lucas Perez, men får tøff konkurranse fra flere klubber, skriver AS. Ifølge agent Rodrigo Lovelle er to klubber i Spania, én i Tyskland, samt Fenerbahce interesserte.

Moussa Sissoko har ikke vært noen stor suksess i Tottenham etter overgangen fra Newcastle. Nå skriver Evening Chronicle at franskmannen er i samtaler med Trabzonspor og kan ende opp med å lånes ut til den tyrkiske klubben.

Watford har kontaktet Liverpool for å forhøre seg rundt tilgjengeligheten til Alberto Moreno, skriver IBTimes. Spanjolen måtte seg mesteparten av fjorårssesongen fra benken, men har imponert i sommerens treningskamper. Watford skal også ha Arsenals Kieran Gibbs på blokka.

Det er knyttet stor spenning til overgangsaktiviteten til de spanske storklubbene i sommer. Marca hevder Zinedine Zidane er av den oppfatning at Gareth Bale må forlate Real Madrid før Kylian Mbappe kan signere for klubben. Real Madrid-treneren mener det ikke er plass til Benzema, Bale, Ronaldo og Mbappe i samme klubb, hevder avisen.

Manchester United skal være villig til å legge 90 millioner pund på bordet for Gareth Bale, skriver Daily Star.