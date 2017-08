Fredagens Premier League-rykter

West Ham kan sette ny overgangsrekord i jakten på William Carvalho.

Med snaue tre uker igjen av sommerens overgangsvinduet, fortsetter jakten på forsterkninger for nær samtlige Premier League-klubber.

Ifølge The Telegraph vil West Ham bla opp 30 millioner euro for å sikre seg Sporting Lisboa-spilleren William Carvalho. Skulle handelen gå gjennom, vil overgangssummen være klubbrekord for West Ham. Carvalho har blitt koblet til Premier League-klubber i flere år.

Arsenal lever i håpet om at de kan klare å beholde Alexis Sanchez - også utover denne sesongen. Ifølge Daily Mail har London-klubben tilbudt chileneren en ny kontrakt med en ukelønn på 300.000 pund. Overfor franske SFR Sport er imidlertid manager Arsene Wenger ærlig om at han ikke er veldig optimistisk med tanke på å beholde Sanchez noe mer enn én sesong til.

Barcelona har ikke råd til å kjøpe Philippe Coutinho dersom klubben signerer Ousmane Dembele fra Borussia Dortmund. Det sier journalisten Graham Hunter, som følger La Liga tett. - De har brukt store penger på nye kontrakter til Suarez, Messi, Busquets og Rakitic. Jeg tror ikke de har råd til både Coutinho og Dembele, sa Hunter på BBC Radio torsdag.

José Mourinho håper å forsterke Manchester United med en ny venstreback, og Danny Rose er blant spillerne portugiseren vurderer, skriver Daily Record.

Arsenal-ledelsen skal ha inntrykk av at det er framgang i forhandlingene med Mesut Özil og at tyskeren kan bli værende på Emirates. Ifølge The Sun har tyskeren fått tilbud om 225.000 pund i uka.

Samir Nasris ønske om å foralte Manchester City kan bli vanskelig å innfri på grunn av prislappen. Manchester-klubben krever nemlig mellom 10 og 15 millioner pund for 30-åringen, og avslår at han får forlate klubben på billigsalg for å kvitte seg med navnet hans på lønningslista. Frankmannen har ifølge Telegraph 185.000 pund i uka.

Gylfi Sigurdsson ser ut til å havne i Everton, men Swansea-manager Paul Clement avviser at Fernando Llorente slår følge med islendingen ut porten på Liberty Stadium denne sommeren, skriver Wales Online. Llorente har blitt koblet til regjerende mester Chelsea.

Stoke håper å få på plass en avtale med Porto for Bruno Martins Indi så fort som mulig, slik at midtstopperen blir spilleklar mot Everton lørdag. Det melder Sky Sports. Nederlenderen var på utlån fra Porto til Stoke forrige sesong, og ser nå ut til å gjøre overgangen permanent.