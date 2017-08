Fredagens Premier League-rykter

Er Barcelona i ferd med å gi opp Philippe Coutinho?

Barcelona-direktør Robert Fernandez erkjenner at «det blir vanskelig» å hente Philippe Coutinho fra Liverpool i sommer ettersom brasilianeren ikke har en utkjøpsklausul, skriver Liverpool Echo. Barcelona har forsøkt å hente Coutinho som erstatter for Neymar som gikk til PSG tidligere i sommer, men Liverpool ser ikke ut til å ville gi slipp på spilleren.

Flere engelske medier meldte torsdag at Tottenham var enige med Ajax om en overgang for den 21 år gamle forsvarsspilleren Davinson Sanchez. Ifølge nederlandske Telegraaf var det først etter Ajax sin kamp mot Rosenborg at partene ble enige. Avisen skriver at Tottenham betaler totalt 45 millioner euro for den talentfulle kolombianeren. Det er rekord for begge klubber.

Samtidig som Tottenham er i ferd med å sikre seg Davinson Sanchez fra Ajax, virker østerrikske Kevin Wimmer å være på vei bort fra klubben. 24-åringen er ifølge The Telegraph i samtaler med West Bromwich om en mulig overgang verdt over 15 millioner pund. Stoke Sentinel melder at også Stoke City skal være interessert i Wimmer som tilbrakte store deler av forrige sesong på benken til Spurs.

Manchester City skal være klare til å tilby West Bromwich 22 millioner pund for den tidligere Manchester United-stopperen Jonny Evans, skriver The Mirror. City skal allerede ha lagt inn et bud på 18 millioner pund, men dette budet ble avslått. De lyseblå fra Manchester skal være villige til å doble lønnen til Evans.

Arsenals forsvarsspiller Gabriel er i ferd med å gjennomføre en overgang til spanske Valencia, skriver London Evening Standard. Det er ventet at La Liga-klubben betaler cirka 10 millioner pund for brasilianeren.

Chelsea-spiss Diego Costa har fått beskjed av Chelsea om å returnere til Stamford Bridge, men brasilianeren har gitt klar beskjed om at det ikke kommer til å bli aktuelt. Costa ønsker i stedet å få til en overgang til Atletico Madrid, skriver The Telegraph.

Samtidig hevder The Sun at Everton ser på mulighetene for å hente Diego Costa på lån fra Chelsea.

West Ham er fortsatt i forhandling med Sporting Lisboa i håp om å sikre seg William Carvalho, men portugiserne krever for øyeblikket mer enn det London-klubben vil betale, melder Sky Sports.

Paris Saint-Germain skal være interessert i å signere brasilianske Fabinho fra Monaco, skriver franske L'Equipe. Også Manchester United har vært koblet til spilleren tidligere i sommer.