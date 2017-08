Fredagens Premier League-rykter

Hevder at Chelsea-stopper er ønsket av italiensk storklubb.

Det er The Sun som skriver at Juventus har tatt kontakt med Chelsea i håp om å signere midtstopper Gary Cahill. Avisen melder at Serie A-klubben er desperate etter å finne en erstatter til Leonardo Bonucci som tidligere i sommer signerte for AC Milan. Cahill skal ikke være noe klart førstevalg for Chelsea-manager Antonio Conte og avisen spekulerer i at det kan bli aktuelt med en overgangsavtale.

Barcelona skal være enige med Borussia Dortmund om en overgang for 20 år gamle Ousmane Dembele, skriver franske L'Equipe. Spanjolene skal være villige til å betale totalt 138 millioner pund for spilleren. Nå gjenstår det å se om dette også betyr at Barcelona har gitt opp jakten på Liverpool-stjerne Philippe Coutinho.

Tottenham er i ferd med å sikre seg Manchester City-talentet Jadon Sancho, melder ESPN. 17-åringen er sett på som et av de største talentene i landet og både Arsenal og Manchester United skal også være interessert i unggutten. Likevel hevder ESPN at han ser på Tottenham som sitt beste alternativ for videre utvikling.

Arsenal skal ha gitt Alex Oxlade-Chamberlain et siste tilbud i håp om å forlenge avtalen til den engelske landslagsspilleren som kun har ett år igjen av sin kontrakt med London-klubben. Ifølge Daily Mail har Arsenal tilbudt spilleren en ukelønn på 180.000 pund, men avisen skriver også at det er stor sjanse for at han kommer til å takke nei til tilbudet. Det kan bety at Arsenal kommer til å selge 24-åringen før vinduet stenger. Både Chelsea og Liverpool skal være interessert i engelskmannen.

London Evening Standard hevder at Crystal Palace ønsker å hente Tottenhams reservekeeper Michel Vorm. Spurs hentet denne uken keeper Paulo Gazzaniga fra Southampton, men det er ventet at Tottenham har et ønske om å ha tre gode alternativer på keeperplassen, og derfor usikkert på om de vil gi slipp på Vorm.

Swansea skal være interessert i den belgiske landslagsspilleren Nacer Chadli, men Daily Mail hevder at de ikke skal være villig til å betale de 25 millioner pundene som West Bromwich krever for spilleren.

Leicesters 21 år gamle talent Demarai Gray har gitt beskjed til klubben om å selge ham eller gi ham muligheten fra start, skriver The Mirror. Bournemouth er blant klubbene som ønsker Gray og står klare med 30 millioner pund for å overbevise Leicester om å selge, hevder samme avis.

Talksport melder at Paris Saint-Germain er favoritter til å sikre seg den tidligere Liverpool-keeperen Pepe Reina fra Napoli.

Newcastle er i ferd med å selge nederlandske Siem de Jong til Ajax, skriver Newcastle Chronicle.