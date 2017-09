Fredagens Premier League-rykter

Hevder italiensk storklubb vil hente Mesut Özil.

Inter Milan skal være svært interessert i å signere Arsenal-spiller Mesut Özil, skriver Daily Mail. Den tyske landslagsspillerens kontrakt med London-klubben går ut neste sommer, og 28-åringen står fritt til å forhandle med andre klubber fra januar av.

Manchester Citys spanske midtbanestjerne David Silva vurderer en overgang til AC Milan, ifølge The Sun. Silva har to år igjen av sin kontrakt med Manchester City, men klubben ønsker å forlenge avtalen ytterligere. Foreløpig skal Silva imidlertid ha satt forhandlingene på vent.

Carlo Ancelotti fikk torsdag sparken som Bayern München-manager. Nå spekulerer en rekke engelske medier i at italieneren snart kan være tilbake igjen i Premier League. Ancelotti har tidligere vært ansatt som manager i Chelsea, men Daily Mail hevder at italieneren kan bli et mulig alternativ til Slaven Bilic i West Ham. Kroaten er under hardt press etter en krevende start på årets sesong.

Florentin Pogba, lillebroren til Paul Pogba, håper å sikre seg en overgang til Premier League i januar, skriver L'Equipe. St. Etienne-spilleren blir koblet til blant andre Everton.

Den franske storklubben Paris Saint-Germain står klare til å tilby Arsenal-stjerne Alexis Sanchez en svært lukrativ avtale for å sikre seg chileneren når kontrakten hans går ut etter sesongen. Tilbudet skal inkludere en bonus på nærmere hundre millioner kroner, skriver El Mercurio. Sanchez blir også koblet til Manchester City.

