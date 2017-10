Fredagens Premier League-rykter

Barcelona ser ut til å fortsette jakten på Liverpool-stjernen Philippe Coutinho.

Philippe Coutinhos overgangssaga med Barcelona var blant sommerens mest dramatiske, og skal man tro Daily Mirror, skal ser dramatikken ut til å fortsette. Avisen siterer Mundo Deportivo på at Barcelona føler seg sikre på at de kommer til å sikre seg brasilianeren i januarvinduet.



Watford-manager Marco Silva har blitt koblet til den ledige jobben som Everton-manager, men ifølge Daily Mirror, har portugiseren uttalt at han ikke har tenkt seg bort fra Watford ennå.

Også Etienne Capoue ser ut til å trives i Watford, og ifølge London Evening Standard skal 29-åringen ønske å skrive under på en ny og forlenget kontrakt med Premier League-klubben.

En som derimot ikke er like klar på at han ønsker å bli værende i sin klubb, er Sean Dyche. Burnley-sjefen skal ifølge Daily Mail ikke være klar for å avvise ryktene som kobler han til Everton-jobben, men innrømmer i stedet at han er smigret av Everton-diskusjonene.

Alexis Sanchez ble koblet til Manchester City gjennom hele sommerens overgangsvindu, og skal ifølge Daily Mirror fortsatt være aktuell for de lyseblå. Mirror hevder at Arsenal kommer til å be om minst 30 millioner pund om de skal gi slipp på chileneren i januarvinduet.

Iker Cassilas har den siste tiden blitt koblet til en mulig overgang til Premier League. Nå har det blitt såpass mange rykter at Cassilas agent har sett seg nødt til å kommentere alt overgangssnakket. Carlo Cutropia sier ifølge AS at det er merkelig at spanjolen ikke har fått spille i de siste kampene, men at det er galskap å foreslå at han er på vei bort fra Porto.

Stuttgart-spiller Berkay Ozcan har ifølge Daily Mirror bekreftet at han og hans agent er i kontakt med Arsenal. Ifølge Ozcan skal Arsenal ha speidet på Stuttgart-spilleren de siste to årene.

Mest sett siste uken