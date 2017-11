Fredagens Premier League-rykter

Real Madrid snuser på Tottenhams populære manager.

Real Madrid skal ifølge Daily Mail ha pekt ut Tottenham-manager Mauricio Pochettino som sitt førstevalg som Real Madrid-sjef om nåværende manager, Zinedine Zidane, ikke skulle beholde jobben ut sesongen.

Også i Chelsea kan det gå mot managerskifte. Ifølge den spanske avisen Marca skal Chelsea-eier Roman Abramovitsj ha bestemt seg for å sparke italienske Antonio Conte fra jobben som Chelsea-manager. Conte og Chelsea gikk nylig på et ydmykende tap på bortebane mot Roma i Champions League, og har heller ikke hatt noen drømmestart på Premier League-sesongen.

Emre Can kan komme til å forlate Liverpool neste sommer, skriver Daily Mail. Tyskerens kontrakt med klubben går ut sommeren 2018, og han står dermed fritt til å forhandle med nye klubber fra nyttår.

Watford-spiss Stefano Okaka skal ifølge Watford Observer ikke ha fått noen begrunnelse for hvorfor han har blitt utelatt fra kamptroppen de siste to månedene.

Arsenal skal stå klare for å sikre seg Chelseas Charly Musonda, skriver Daily Mail. 21-åringen har slitt med å få nok spilletid for de blåkledde, og Daily Mail siterer Foot Mercato på at én av Musondas venner skal ha fortalt han er klar for å forlate Chelsea.

Wolfsburg vurderer å komme med et bud på Liverpools Divock Origi. Belgieren er allerede på plass hos tyskerne, men så langt kun på en låneavtale. Ifølge EPSN vurder Bundesliga-klubben å gjøre avtalen permanent.

Luke Shaw, som sliter med lite spilletid under José Mourinhos ledelse, skal ifølge Daily Mirror være aktuell for en retur til Southampton. Avisen skriver at backen kan komme til å returnere til Southampton som følge av at Manchester City ønsker å hente Ryan Bertrand. Shaw har slitt med langtidsskader i United, men skal være spilleklar igjen nå, uten at det har endt med at han har fått tillit.

Barcelona skal ha speidet på RB Leipzig-spillerne Timo Werner og Dayot Upamecano i sist helgs oppgjør mot Bayern München, skriver Daily Mail. Katalanerne skal ifølge avisen se på de to som fremtidige erstattere for Luis Suarez og Gerard Pique.

