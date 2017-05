Kristi himmelfartsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Om du trodde ryktene skulle ta seg fri på Kristi himmelfartsdag, tok du skammelig feil: Dagen etter Manchester Uniteds Europa League-seier over Ajax hviskes og tiskes det som vanlig i avisredaksjonene i Storbritannia, og vi kan ikke annet enn å melde ifra om noen av ryktene som svirrer.

Onsdag ble det meldt at Ross Barkley var blitt anbefalt av lagkameraten Leon Osman å gå til Manchester United, og det er fortsatt usikkert hvilken trøye 23-åringen spiller i neste år. Det som imidlertid er sikkert, er at Everton krever 50 millioner pund for landslagsspilleren som også Tottenham, foruten United, har vist interesse for. (Daily Mirror)

Antoine Griezmann er også blitt koblet til Manchester United, men dagen etter europacupseieren heller Atletico Madrid-president Enrique Cerezo iskaldt vann i blodet hos feirende United-fans som håper på Griezmanns underskrift denne sommeren. Den spanske klubbpresidenten sier nemlig at den ettertraktede, franske spissen ikke har kommet med noen henvendelse om å få forlate klubben. I samme slengen sier Atletico Madrid-lederen at han ikke ser for seg noen klubb som kan betale ut 26-åringens overgangsklausul på 85 millioner pund. (Radio RMC)

Som om ikke det var nok, må Manchester United belage seg på konkurranse dersom de vil forsøke seg på Bayern Münchens 19 år gamle midtbanespiller Renato Sanches. De røde djevlene er blitt koblet til det portugisiske talentet, men italienske medier melder at Juventus har blandet seg inn i kampen. (Corriere dello Sport)

Juventus, som spiller Champions League-finale om en drøy ukes tid, er også innstilt på å gi Manchester United og Tottenham kamp om Bayern München-angriperen Douglas Costa. (La Stampa)

Det har vært mye Manchester United denne helligdagen, og kanskje er det like greit. En del supportere er nok fortsatt i himmelen etter at Europa League-trofeet og Champions League-billetten ble sikret i går kveld. Men om vi tar turen en liten time vestover fra Manchester, inn i merseysidernes rike, fortelles det at både Celtic og Wolverhampton viser interesse for den 20 år gamle Liverpool-vingen Harry Wilson, som debuterte på A-laget i FA-cupen denne sesongen. (ESPN)

West Ham har fulgt nøye med på Juventus-spissen Mario Mandzukic, men nå vil tyrkiske Besiktas tilby 31-åringen 6 millioner pund i året for å snike seg til kroatens underskrift. (Sport Mediaset)

Burnley sikret seg til slutt ny Premier League-kontrakt med seks poengs margin, og nå sier styreformann Mike Garlick at klubben vil ha et større transferbudsjett i år enn hva de hadde i fjor sommer. Garlick legger ifølge lokalavisa i Lancashire til at forsvarsspilleren Michael Keane kun vil bli solgt dersom klubben mener at de har mottatt et godt nok bud på 24-åringen. (Lancashire Evening Telegraph)

Brighton & Hove Albion blir et herlig bekjentskap i neste års Premier League-sesong, selv uten Vegard Forren på laget. Nå sies det at klubben følger med på Manchester Citys australier Aaron Mooy, som akkurat nå er på utlån hos Huddersfield. (Argus)

En annen nyopprykket klubb, nemlig Newcastle, kan komme til å legge inn et bud på Caen-vingen Yann Karamoh. 18-åringen har blitt fulgt av flere europeiske klubber, blant andre Monaco og Fiorentina. (L'Equipe)

West Bromwich er interessert i Manchester Citys nigerianske spiss Kelechi Iheanacho. Men dersom klubben legger inn et bud, må de i så fall vente seg konkurranse. 20-åringen sies å være et mål for andre klubber som West Ham, Everton, Southampton, Borussia Dortmund og Hoffenheim, bare for å nevne noen. (Birmingham Mail)

Og til sist kan vi melde om at Porto antakelig sier nei til en permanent overgang for Bruno Martins Indi til Stoke. 25-åringen har vært på lån i Premier League-klubben denne sesongen, og uttrykt et ønske om å bli værende i England, men en permanent overgang ser altså vanskelig ut. (A Bola)