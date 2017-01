Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

José Mourinho skal ifølge The Sun være så fornøyd med David de Geas innsats i Manchester United-målet at han vil aktivere en klausul for å forlenge spanjolens kontrakt med klubben.

Direkte: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Gylfi Sigurdsson skal være ønsket av West Ham, om man skal tro Daily Express. Den islandske Swansea-stjernen kobles stadig vekk fra klubben, samtidig som at Swanseas nye manager har gjort det helt klart at det er nødvendig å beholde Sigurdsson.

Real Madrids James Rodriguez kan være neste spiller som tar turen til kinesisk fotball, ifølge Daily Mirror. Rodriguez er representert av agent Jorge Mendes som tidligere har solgt flere spillere til Kina.

Samtidig melder italienske Gazzetta dello Sport at enhver form for interesse fra Arsenal og West Ham for M'Baye Niang vil bli avvist av AC Milan.

Patrice Evra skal ifølge Daily Mail ha mottatt tilbud fra flere Premier League-klubber. Avisen skriver videre at spilleren nå forhandler med Crystal Palace om en overgang.

Middlesbroughs Ben Gibson skal være aktuell for en overgang til Chelsea. Det kan i så fall bli en kostbar sak, da Boro-sjef Aitor Karanka nylig uttalte at han ikke ønsket at Gibson skulle forlate klubben. Ifølge Daily Mail mener Karanka at Gibson kan bli en virkelig toppspiller.

Den italienske sportsjournalisten Gianluca Di Marzio skriver at det bare er snakk om kort tid for Luiz Adriano blir klar for russiske Spartak Moskva. Adriano har ikke fått ting til å fungere for AC Milan, og ser nå altså ut til å være på vei til en ny klubb.

Samme mann skriver at Napoli jobber med å få en ny kontrakt på plass med Dries Mertens. Belgieren har vært i storform for Napoli den siste tiden, noe som har vekket interesse blant annet i Premier League. Di Marzio skriver at den nye kontrakten vil ha en utkjøpsklausul på 35 millioner euro for kinesiske klubber og 50 millioner euro for europeiske klubber.