Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Det er stadig mer som tyder på at Branislav Ivanovic (32) går mot slutten av tida som Chelsea-spiller. Nå innrømmer til og med manager Antonio Conte at han ikke vet om serberen blir værende på Stamford Bridge ut januar. Evening Standard er kilden til dette.

Daily Mail kan fortelle at Frank Lampard (38) har avslått et par tilbud fra Premier League-klubber etter å ha forlatt New York City. Lampard sier ifølge tabloidblekka at han ikke er lysten på spille for klubber i nedrykksstriden.

Chelsea kommer ikke til å gjøre framstøt mot Swansea for å sikre seg kraftspissen Fernando Llorente (31) nå i januar, mener Daily Star å vite.

Ligalederen fortsetter derimot jakta på ny keeper, og ser nå mot PSG og Frankrike. Italienske Salvatore Sirigu (30) skal være neste navn på blokka, ettersom mann ikke har fått kloa i Celtics Craig Gordon (34), melder The Sun.

Samme avis påstår Wayne Rooney (31) nå føler seg klar for å slutte i Manchester United til sommeren. Lønningene i kinesisk fotball skal være det som lokker. Enkelte klubber oppgis å ville gi Rooney en ukelønn på opptil 10,5 millioner kroner.

Paulo Dybala (23) er av enkelte blitt koblet til Manchester United de siste ukene, men en overgang ser nå adskillig mer vanskelig ut, skal vi tro Calciomercato. Spissen fra Argentina skriver trolig under på en ny avtale med Juventus om kort tid.

Til tross for enkelte rapporter fredag kveld, mener Sky Sports det fortsatt er langt mellom West Hams priskrav for Dimitri Payet (29) og det Marseille er villig til å betale.

TV-kanalen rapporterer at Hammers vil ha minst 30 millioner pund, eller drøyt 314 millioner kroner, for midtbaneeleganten. Marseille har antydet at de ikke betaler mer enn 262 millioner kroner.

(artikkelen fortsetter under bildet)

PL-RETUR? Aston Villas Jack Grealish slipper kanskje å sitte å vente lenge på et comeback i Premier League

Middlesbrough kan få sjansen til å sikre seg kantspiller Jack Grealish (21) fra Aston Villa i en byttehandel mot penger i tillegg til spissen Jordan Rhodes (26). Ifølge Daily Mirror skal Villa-manager Steve Bruce allerede ha fått avslått to bud på ti millioner pund for Rhodes.

Daily Telegraph mener Steve Bruce dessuten har prøvd å hente både backen Neil Taylor (27) og vingen Modou Barrow (24) fra Swansea til Aston Villa.

Hull er en annen klubb som er på desperat spillerjakt nå mot slutten av januarvinduet.

Trener Marco Silva innrømmer overfor Hull Daily Mail at klubben ikke har greid å lokke Gent-vingen Leon Bailey (19) til KCOM Stadium. Bailey har isteden havnet hos Bayer Leverkusen, der han har gjennomført legesjekken.

Hull er dog fortsatt inne i kappløpet om å sikre seg den brasilianske midtbanespilleren Mauricio (28) fra Zenit St. Petersburg, melder det russiske nyhetbyrået TASS. Også Bordeaux, Nice og Forentina skal være inne i bildet her.

Samtidig kjemper Hull og Crystal Palace, ifølge ESPN, om signaturen til Olympiakos' serbiske midtbanespiller Luka Milivojevic (25).

Watford vurderer også å selge en av sine spisser til Kina, hevder Daily Mirror. Shanghai Shenhua skal ha lagt inn et bud på 27 millioner pund for Odion Ighalo (27). En million pund for hvert år nigerianeren har levd der, altså.

Så til alle håpefulle Tottenham-fans: Manager Mauricio Pochettino føler seg såpass trygg på spillerstallen at han har sagt det bare er én prosents sjanse for forsterkninger inn til White Hart Lane i januar. Dette ifølge Talksport.