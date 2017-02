Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

José Mourinho har varslet til Manchester Uniteds nettsider at han ikke kommer til å gjøre like mange signeringer i sommer, som han gjorde sist sommer.

Jack Wilshere er for tiden utlånt til Bournemouth. Klubbens manager, Eddie Howe, har ifølge Daily Mail fortalt at han ville elsket å få signert Wilshere på permanent basis. Låneavtalen gjelder frem til sommeren.

Arsene Wenger har ifølge Independent ikke bestemt seg for om han ønsker å forlate Arsenal eller ikke. Avisen har tidligere nevnt Borussia Dortmunds Thomas Tuchel som en mulighet, men tyskeren selv avviser at han ønsker å forlate den tyske toppklubben.

Manchester City kan komme til å prøve seg på Tottenhams Kyle Walker, om man skal tro The Telegraph. Avisen skriver at Pep Guardiola planlegger en real vårrengjøring i Manchester City-stallen, og at blant annet Bacary Sagna kan være på vei til West Ham.

Evertons Tom Cleverley er for tiden utlånt til Premier League-kollega Watford. Ifølge BT Sport ønsker Watford-manager Walter Mazzarri å beholde Cleverley etter at låneperioden avsluttes i sommer.

Italienske Andrea Belotti regnes som en av Europas heteste spisser for tiden. Torino-spissen bøtter inn mål i Serie A, men har fått klasket en solid prislapp på eget hode. Klubben krever 100 millioner euro, eller omtrent 85 millioner pund for Belotti. Ifølge The Sun skal Manchester City, Real Madrid, Bayern München og Paris Saint-Germain alle være villige til å betale nettopp det for å sikre seg Belottis tjenester.

Kurt Zouma ønsker ifølge Daily Mail å diskutere sin fremtid med Chelsea. Forsvarsspilleren har kommet tilbake etter et langt skadeavbrekk, men har slitt med å bryte inn i Chelseas førsteellever. Zouma mener at en spiller i hans alder trenger å spille jevnlig, og ønsker derfor å diskutere sin fremtid med klubben.

Jurgen Klopp hevdes å være på jakt etter forsterkninger til sitt Liverpool. Ifølge Liverpool Echo nevnes Leicesters Demarai Gray og Leverkusens Julian Brandt som de to heteste alternativene for Liverpool.

Solbakken forlenger med FC København: