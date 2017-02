Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Ifølge Telegraph, kan Wayne Rooney komme til å forlate Manchester United allerede denne måneden. Overgangsvinduet i Kina stenger nemlig ikke før 28. februar, og flere kinesiske klubber skal ønske seg 31-åringen.

West Ham kan komme til å hente Paris St. Germain-spilleren Fode Ballo-Toure til sommeren. Det skriver franske Madein Foot. Den 20 år gamle forsvarspilleren vil være tilgjengelig på fri overgang.

Moussa Sissoko har ikke blitt noen stor suksess i Tottenham etter overangen fra Newcastle på Deadline Day. Nå skriver italienske Calciomercato at AC Milan vurderer å hente franskmannen. 27-åringen imponerte stort både i tiden i Newcastle, og også under fjorårets EM-sluttspill.

John Terry har takket nei til et klubbskifte til MLS. Det melder Daily Star. Midtstopperen ønsker å bli i Chelsea, og vil være med på å vinne nok en ligatittel med blåtrøyene.

Fra Chelsea-leiren meldes det også om at Diego Costa trolig blir værende i klubben, også etter sommerens overgangsvindu. Manager Antonio Conte skal være stadig mer optimistisk på angriperens vegne, forteller Daily Mail.

Juventus jakter forsterkninger inn mot neste sesong. Italienerne skal ha sett seg ut Liverpools Emre Can som er overgangsobjekt. Tutto Mercato forteller at tyskeren kan ende opp i Serie A allerede til sommeren. Får ikke Juventus napp hos Can, vender de trolig blikket mot Liverpool- og Chelsea-koblede Mahmoud Dahoud.

Til slutt tar vi med at Burton Albion-spiller Jackson Irvine skal ha avslått et bud fra en kinesisk klubb. 23-åringen ville fått en lønn på over 50 millioner kroner i året, skriver The Sun. Grunnen til at Irvine takket nei, skal være at han drømmer om å en dag spille i Premier League.