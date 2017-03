Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

For det er ingen tvil om at Celtics angrepsspiler Moussa Dembele er ettertraktet. Under den kommende Old Firm-kampen mot Rangers vil speidere fra Chelsea, Arsenal, Liverpool og Manchester City følge med på 20-åringen fra tribunen, melder The Sun.

I Frankrike skal Tottenham-manager Mauricio Pochettino skal stå på listen over potensielle managere hos Paris Saint-Germain, hvis de velger å erstatte Unai Emery etter sesongen, melder London Evening Standard.

En annen manager som kan bytte jobb er Juventus' Massimiliano Allegri, som nå har gitt Arsenal en frist på tre uker på å bestemme seg for om de vil erstatte en hardt prøvet Arsene Wenger. Onsdag ble Arsenal igjen ydmyket av tyske Bayern München i Champions League, og røk ut av turneringen med 2-10 som sammenlagtresultat.

Vi flytter oss videre til Manchester der Manchester United ønsker å tilby Wayne Rooney en rolle som ambassadør etter at hans karriere er over, melder The Sun. Bryan Robson, Nemanja Vidic, Dwight Yorke og Andy Cole er blant tidligere spillere som har lignende stilling.

Fredag kveld kom nyheten mange United-fans fryktet. Antoine Griezmann insisterer på at han ikke har noen grunn til å forlate Atletico Madrid. Dermed ser det ut til at drømmen om å få se fotballprofilen på Old Trafford denne sommeren ryker.

Norwich City har Alan Pardew som favoritt til å bli deres neste manager, etter at de sparket Alex Neil fredag, melder The Sun.

Hos Liverpool ønsker Emre Can at hans nåværende lønn blir doblet før han signerer en ny kontrakt, hevder Daily Star. Den tyske midtbanespilleren har snaue halvannet år igjen av kontrakten.

En annen spiller som Jürgen Klopp må ta stilling til etter sesongen er Lazar Markovic, som for øyeblikket er på lån hos Hull. Ifølge Daily Star skal de to ha en samtale om 23-åringens fremtid etter sesongslutt.

West Bromwich prøvde å hente Chelsea-veteran John Terry i januar, men fikk forespørselen sin avvist. Det stopper imidlertid ikke Tony Pulis å prøve på nytt denne sommeren, for manageren har bekreftet at de trolig vil gjøre et nytt forsøk på å hente 36-åringen, skriver Daily Mirror.

Det er imidlertid flere som kunne trenge Terry i sine bakre rekker, skal vi tro Harry Redknapp. Ifølge Talksport mener Redknapp at Terry er akkurat den spilleren Arsenal bør hente i sommer, fordi de mangler en lederprofil på banen.

Vi runder av lørdagens ryktespalte hos Everton, som vurderer om de skal prøve å hente Swanseas Gylfi Sigurdsson, skriver Daily Express. 27-åringen skal ha en prislapp på 25-30 millioner pund.