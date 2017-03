Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Romas tyske forsvarsspiller, Antonio Rüdiger, skal ifølge Daily Mirror være ønsket av Manchester City. Tyskeren var opprinnelig i Tysklands EM-tropp sist sommer, men en kneskade like før mesterskapet hindret Rüdiger fra å delta. Ifølge Mirror skal prisen for Roma-spilleren være 30 millioner pund.

Yaya Tourés kontrakt med Manchester City går mot sin slutt, noe som betyr at Tourés agent, Dimitri Seluk, jobber på spreng for å finne en ny klubb til sin klient. Ifølge Sky Sports sier Seluk at han ikke utelukker muligheten for en overgang til Citys rivaler, Manchester United.

Etter at Aitor Karanka ble sparket fra jobben som Middlesbrough-manager, kobles det nå en flokk med kandidater til jobben. The Sun skriver at Fabrizio Ravanelli ønsker jobben, mens Daily Mail skriver at Harry Redknapp ønsker å bli ny Boro-manager.

Tottenhams Son Heung-min skal ifølge London Evening Standard var ønsket av Inter og Sevilla. Angrepsspilleren er ventet å bli satset i Harry Kanes skadefravær, men avisen skriver nå altså at han er aktuell for en overgang bort fra London-klubben.

Romelu Lukakus fremtid i Everton ser ut til å være usikker. Stjernespissen sies å ikke være spesielt interessert i å skrive under på en ny kontrakt med Everton. Ifølge Daily Mail ble Lukakus agent, Mino Raiola, observert ved Manchester Uniteds laghotell sammen med direktør Ed Woodward før Manchester Uniteds møte med Rostov i Europa League, noe som har fått ryktene om en mulig overgang til å gå.

Hele 17 spillere i fare for å bli kuttet fra Manchester Citys tropp. Ifølge Daily Mail har Pep Guardiola nå planlagt å selge unna en rekke spillere etter at laget ble slått ut av Champions League.

Chelseas John Terry har slitt med lite spilletid denne sesongen. Ifølge Daily Mirror skal Stoke-manager Mark Hughes ha undersøkt muligheten for å hente Terry til Stoke tidligere i sesongen.