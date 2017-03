Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Chelsea ønsker å forsterke seg i sommer, slik at de kan hevde seg i neste års Champions League. Ifølge The Sun, står franske Antoine Griezmann øverst på Antonio Contes ønkseliste. 26-åringen, som selv har uttalt at han gjerne blir i Madrid, kobles også til Manchester United, og prislappen skal ligge på drøyt 86 millioner pund.

Samtidig forsøker London-klubben å fornye kontrakten til stjernespiller Eden Hazard. Det skriver Telegraph. Klubben ønsker å avslå alle bud på spilleren i sommer. Real Madrid skal være blant klubbene som jakter vingen, forteller The Guardian.

Ifølge Daily Mirror, kan Tottenham komme til å miste manager Mauricio Pochettino i sommer. Han skal nemlig nylig ha vært i et møte med Barcelona-president Josep Maria Bartomeu angående den ledige stillingen som sjef hos katalanerne. Luis Enrique er, som tidligere bekreftet, ferdig i klubben etter denne sesongen.

En som også kan komme til å flytte fra balløya til varmere strøk, er Leicester-ving Riyad Mahrez. 26-åringen, som virket å være helt borte i høst, har spilt flere gode kamper på rad for den regjerende mesteren denne våren, og Barcelona skal stå klare med hele 40 millioner pund for kantspilleren, skriver Telegraph.

Manchester United nærmer seg sommerens første avtale. The Sun hevder at 16 år gamle Daishwan Redan snart er klar for klubben. Angriperen kommer fra Ajax.

Kroatiske medier skriver samtidig at José Mourinho er i Kroatia for å sjekke ut Inter-duoen Ivan Perisic og Marcelo Brozovic. Begge to skal ha navnet sitt på portugiserens skriveblokk.

Til slutt tar vi med at Middlesbrough-forsvarer Ben Gibson jaktes av en rekke storklubber. Chelsea, Liverpool, Manchester City og Tottenham er alle interessert i 24-åringen som er verdsatt til 25 millioner pund, skriver Daily Mail.